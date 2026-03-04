27 Yaşında Hayatını Kaybeden İbrahim Yıldız’ın Ablasının Paylaşımındaki Yürek Burkan Detay!

Kardeşinin “melek olmasına bir ay kala” arkadaşlarıyla birlikte onun için hazırladıkları odayı anlattığı satırlar yürek burktu.

Altınay kardeşinin arkadaşlarıyla birlikte hazırladıkları odadan bahsederek, 'Melek olmasına 1 ay kala, canlarla güzel dileklerimizin olduğu bir gündü. Nasılda heyecanla odasını düzenliyorduk: 'Şu rengi çok sever, şu şarkıya bayılır, plaklarını alalım, fotoğrafları bastıralım. Şu köşeyi kahve köşesi yapalım, fon perde şu renk olsun, of bu renge gıcık olur, olsun da sinirlenir kalkar yerinden' diyerek geçirdik akşamı. Şimdi 2 odan var, bir tanem 2'si de bize yakın, 2'si de en az senin kadar tertemiz. Dokunduğun her şeyi güzelleştirdiğin gibi' ifadelerine yer verdi.