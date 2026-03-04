onedio
27 Yaşında Hayatını Kaybeden İbrahim Yıldız’ın Ablasının Paylaşımındaki Yürek Burkan Detay!

27 Yaşında Hayatını Kaybeden İbrahim Yıldız'ın Ablasının Paylaşımındaki Yürek Burkan Detay!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.03.2026 - 15:19

Genç yaşta hayatını kaybeden oyuncu İbrahim Yıldız’ın ardından ailesinin acısı dinmek bilmiyor. “Muhteşem Yüzyıl Kösem” ve “Duy Benigibi yapımlarla tanınan 27 yaşındaki oyuncunun vefatı sanat dünyasında büyük üzüntü yaratmıştı. Günler süren yaşam mücadelesinin ardından hayata veda eden Yıldız’ın ardından yapılan paylaşımlar ise yürekleri dağlamaya devam ediyor. Son olarak ablası Ela Altınay’ın sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşım kısa sürede gündem oldu.

27 yaşındaki oyuncu İbrahim Yıldız’ın vefat haberi sevenlerini derinden sarstı.

27 yaşındaki oyuncu İbrahim Yıldız'ın vefat haberi sevenlerini derinden sarstı.

Genç oyuncu İbrahim Yıldız, 17 Ağustos 2025’te İstanbul Kartal Soğanlık Orta Mahalle’de meydana gelen talihsiz bir olayda ağır yaralanmıştı. Şiddetli rüzgârın devirdiği bir ağacın altında kalan Yıldız, çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Günler süren yaşam mücadelesi ise ne yazık ki 27 Şubat’ta sona erdi.

Cenazesi Kartal Soğanlık Safa Camii’nde kılınan ikindi namazının ardından toprağa verilen genç oyuncuyu ailesi, yakınları ve sanat dünyasından birçok isim son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Törende özellikle ablasının tabut başındaki sözleri yürekleri dağlamıştı.

İbrahim Yıldız’ın ablası Ela Altınay, kardeşinin vefatının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı.

İbrahim Yıldız'ın ablası Ela Altınay, kardeşinin vefatının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı.

Kardeşinin “melek olmasına bir ay kala” arkadaşlarıyla birlikte onun için hazırladıkları odayı anlattığı satırlar yürek burktu.

Altınay kardeşinin arkadaşlarıyla birlikte hazırladıkları odadan bahsederek, 'Melek olmasına 1 ay kala, canlarla güzel dileklerimizin olduğu bir gündü. Nasılda heyecanla odasını düzenliyorduk: 'Şu rengi çok sever, şu şarkıya bayılır, plaklarını alalım, fotoğrafları bastıralım. Şu köşeyi kahve köşesi yapalım, fon perde şu renk olsun, of bu renge gıcık olur, olsun da sinirlenir kalkar yerinden' diyerek geçirdik akşamı. Şimdi 2 odan var, bir tanem 2'si de bize yakın, 2'si de en az senin kadar tertemiz. Dokunduğun her şeyi güzelleştirdiğin gibi' ifadelerine yer verdi.

