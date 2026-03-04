onedio
Bu Bir Kriz Çağı Değil: Bu Bir Çöküş Kültürü

Cenk Yüksel
04.03.2026 - 15:06

Hayır.

Yaşadığımız şey “zor zamanlar” değil.

“Ekonomik dalgalanma” değil.

“Geçici siyasal kriz” hiç değil.

Bu, sistematik bir çöküş kültürü.

Ve en tehlikelisi şu:

Biz bunu normal sanıyoruz.

1. Negatiflik Artmıyor — Negatiflik Üretiliyor

Her sabah yeni bir felaket.

Savaş.

Kentsel dönüşümle yerinden edilen hayatlar.

Gelir adaletsizliği.

Sosyal medyada teşhir ekonomisi.

Aile içi şiddetin prime-time’a taşınması.

Kira artışları.

Dolandırıcılık hikâyeleri.

Salgın korkuları.

Bu bir rastlantı değil.

Bu bir korku ekonomisi.

Guy Debord’un “Gösteri Toplumu” dediği şey artık dijital totaliterliğe evrildi.

Gerçeklik yaşanmıyor, tüketiliyor.

Kriz satıyor.

Öfke satıyor.

Felaket satıyor.

Ve biz her gün biraz daha psikolojik olarak sömürülüyoruz.

2. Yoksulluk Ekonomik Değil, Varoluşsal

Bugün insanın temel problemi sadece para değil.

İnsanlar artık şunu yaşıyor:

  • Kimlik aşınması

  • Anlam kaybı

  • Güven çöküşü

  • Aidiyet boşluğu

Sosyal medya bir gelir modeli haline geldi çünkü sistem şunu fısıldıyor:

“Ya kendini pazarlarsın ya da görünmez olursun.”

Bu, neoliberal düzenin en sofistike baskı biçimidir:

İnsanı kendi reklam ajansına dönüştürmek.

Artık işçi değiliz.

Artık meta da değiliz.

Artık kendi metalaşmamızın gönüllü yöneticisiyiz.

Bu, modern köleliğin estetik versiyonu.

3. Sürekli Travma Toplumu

Psikoloji literatüründe bir kavram var: Sürekli tetikte olma hali.

Biz kolektif olarak bu haldeyiz.

Her gün travmatik içerik tüketiyoruz.

Ama buna “gündem” diyoruz.

Şiddeti izlemek normal.

İflas haberleri normal.

Kadın cinayetleri normal.

Savaş görüntüleri normal.

Anormal olan tek şey:

Buna hâlâ şaşırmak.

Travmanın normalleştiği toplumda etik çöküş başlar.

4. Asıl Problem Savaşlar Değil

Savaşlar tarih boyunca vardı.

Ekonomik krizler hep oldu.

Salgınlar insanlıkla yaşıt.

Ama bugün farklı olan şu:

Bilgi akışının hızının insan psikolojisinin kapasitesini aşmış olması.

Sinir sistemimiz 21. yüzyıla adapte değil.

Ama algoritmalar bizi 24 saat açık tutuyor.

Sonuç?

  • Kronik kaygı

  • Dikkat dağınıklığı

  • Empati yorgunluğu

  • Toplumsal sinizm

İnsanlık fiziksel olarak değil, zihinsel olarak yoruluyor.

5. Politik ve Ekonomik Baskının Yeni Formu

Artık baskı tankla değil, trendle geliyor.

Susturmak için hapse atmak gerekmiyor.

Görünmez yapmak yetiyor.

Gelir adaletsizliği sadece ekonomik değil, psikolojik bir güç gösterisi:

“Sen çalış, biz kazanırız.”

Bu sadece sınıfsal bir mesele değil,

Bu bir bilinç meselesi.

Çünkü sistem eleştiren değil, tüketen zihin istiyor.

6. Peki Çözüm?

Romantik cevaplar vermeyeceğim.

“Sevgi kazansın” demekle hiçbir şey değişmeyecek.

Çözüm üç katmanlıdır:

1) Bireysel Zihinsel Disiplin

Bilgi detoksu.

Algoritma farkındalığı.

Duygusal öz-yönetim.

Zihnini koruyamayan birey, sistemin yakıtıdır.

2) Mikro Dayanışma Ağları

Makro düzeni bir gecede değiştiremeyiz.

Ama küçük bilinçli topluluklar kurabiliriz.

Gerçek temas, korku ekonomisinin panzehiridir.

3) Üretimle Direniş

Sanat üretmek.

Bilgi üretmek.

Düşünce üretmek.

Üretim, edilgenliğe karşı en radikal eylemdir.

7. Asıl Tehlike

Asıl tehlike savaşlar değil.

Asıl tehlike şu cümle:

“Yapacak bir şey yok.”

Bu cümle söylendiği anda sistem kazanır.

Çünkü çöküş kültürü, pasif kabullenmeyle beslenir.

Son Soru

Bu dünyada yaşıyoruz, evet.

Ama mesele şu değil:

“Dünya ne kadar kötü?”

Mesele şu:

Biz ne kadar bilinçliyiz?

Korku tüketen bir toplum mu olacağız,

Yoksa zihinsel direniş geliştiren bir toplum mu?

Bu çağ karanlık olabilir.

Ama bilinç, her çağda devrimdir.

Ve devrim önce zihinde başlar.

