Bu Bir Kriz Çağı Değil: Bu Bir Çöküş Kültürü

Her sabah yeni bir felaket.

Savaş.

Kentsel dönüşümle yerinden edilen hayatlar.

Gelir adaletsizliği.

Sosyal medyada teşhir ekonomisi.

Aile içi şiddetin prime-time’a taşınması.

Kira artışları.

Dolandırıcılık hikâyeleri.

Salgın korkuları.

Bu bir rastlantı değil.

Bu bir korku ekonomisi.

Guy Debord’un “Gösteri Toplumu” dediği şey artık dijital totaliterliğe evrildi.

Gerçeklik yaşanmıyor, tüketiliyor.

Kriz satıyor.

Öfke satıyor.

Felaket satıyor.

Ve biz her gün biraz daha psikolojik olarak sömürülüyoruz.