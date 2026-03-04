12 Yıllık Evlilik Sessiz Sedasız Bitti: Saadet Işıl Aksoy ve Pamir Kıraner Boşandı!
Son olarak Tabii’nin Ayşe dizisinde rol alan Saadet Işıl Aksoy’un 12 yıllık evliliğini bitirdiği ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun 2014 yılında evlendiği iş insanı Pamir Kıraner ile sessiz sedasız boşandığı öğrenildi. Bir süredir evliliklerinde kriz olduğu konuşulan çiftin yollarını ayırdığı iddia edildi. İşte detaylar…
Ünlü oyuncu Saadet Işıl Aksoy, 2014 yılında iş insanı Pamir Kıraner ile hayatını birleştirmişti.
Daha önce evliliğiyle ilgili konuşan Aksoy, bir sürecin içinde olduklarını ancak henüz resmi bir boşanma davası açılmadığını söylemişti.
Ancak son olarak gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Saadet Işıl Aksoy ile Pamir Kıraner’in 12 yıllık evliliğinin sona erdiği ortaya çıktı.
