12 Yıllık Evlilik Sessiz Sedasız Bitti: Saadet Işıl Aksoy ve Pamir Kıraner Boşandı!

Gülistan Başköy
04.03.2026 - 14:58

Son olarak Tabii’nin Ayşe dizisinde rol alan Saadet Işıl Aksoy’un 12 yıllık evliliğini bitirdiği ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun 2014 yılında evlendiği iş insanı Pamir Kıraner ile sessiz sedasız boşandığı öğrenildi. Bir süredir evliliklerinde kriz olduğu konuşulan çiftin yollarını ayırdığı iddia edildi. İşte detaylar…

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/magazi...
Ünlü oyuncu Saadet Işıl Aksoy, 2014 yılında iş insanı Pamir Kıraner ile hayatını birleştirmişti.

Evliliğin ardından çift Amerika’ya taşınmış ve uzun süre yaşamlarını yurt dışında sürdürmüştü. Aksoy ve Kıraner çifti, 2020 yılında kızları Marisa Gülcan’ın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Uzun yıllar Amerika ve Türkiye arasında yaşamını sürdüren oyuncu, geçtiğimiz aylarda Türkiye’ye kesin dönüş yapmıştı. Ancak bu kararın arkasında evliliğindeki krizler olduğu öne sürülmüştü.

Daha önce evliliğiyle ilgili konuşan Aksoy, bir sürecin içinde olduklarını ancak henüz resmi bir boşanma davası açılmadığını söylemişti.

Oyuncu o dönemde şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bir sürecin içindeyiz ama henüz bir dava yok. Eşimle her zaman arkadaş olup tüm süreçleri beraber, birbirimizi üzmeden ve en doğru şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Kızımızın burada büyümesini istediğimiz için Türkiye’ye döndük. Türkiye’ye döndüğümüz zaman aramızda bir ayrılık konusu yoktu. Kızımız için süreci en doğru şekilde sürdürmek istiyoruz. Bu konuda herkesin hassasiyetini bekliyoruz.”

Ancak son olarak gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Saadet Işıl Aksoy ile Pamir Kıraner’in 12 yıllık evliliğinin sona erdiği ortaya çıktı.

Ünlü çiftin sessiz sedasız boşandığı öğrenildi. Taraflardan ise henüz bir açıklama gelmedi.

