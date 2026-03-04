onedio
Narsist Olabilir misin? Davranışların Narsistlik Seviyeni Açığa Çıkarıyor!

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
04.03.2026 - 16:01

Herkes zaman zaman kendini dünyanın merkezine koyar. Kimi bunu sessizce yapar, kimi projektörle. Peki senin sahnen ne kadar büyük? Alkışları mı seviyorsun, yoksa aynayla gizli gizli bakışıyor musun? Bu testte davranışların üzerinden narsistlik seviyeni ölçüyoruz. Cevaplarını dürüstçe ver, çünkü aynalar yalan söylemez.

