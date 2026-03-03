Öğretmen Fatma Nur Çelik’i Öldüren Zanlının İfadesi Ortaya Çıktı

Daha önce psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen 17 yaşındaki öğrenci F.S.B., okulda bıçakla 2 öğretmen ve 1 öğrenciyi yaralamıştı. Ağır yaralanan öğretmen Fatma Nur Çelik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Eğitim-İş Sendikası, hayatını kaybeden öğretmen için 2 gün iş bırakma kararı almıştı.

Olay sonrasında tutuklanan F.S.B.’nin ifadesi de ortaya çıktı:

'Olaydan iki gün önce sevgilimden ayrılmıştım. Bu yüzden okula rehber öğretmenimiz Şeyda Hoca ile görüşmek için gittim. Aradım fakat bulamadım. Şeyda Hoca ile görüştükten sonra canıma kıyacaktım. Bulamayınca strese girdim. Sesler duymaya başladım. Rastgele bir sınıfa girip ilk kimi gördüysem ona saldırdım. Kendimde değildim. Sadece koridorda koştuğumu hatırlıyorum. Daha önce Fatma Nur öğretmenin dersime girdiğini hatırlıyorum. Biyoloji dersimize giriyordu. Bir husumetimiz yoktu. Zeynep öğretmeni tanıyorum. Daha önce kimya dersimize girmişti. Onunla da aramda bir husumet yoktu. Salih’i ise daha önceden tanımıyorum. Rastgele bıçakladım. Yanımda her zaman bıçak taşırdım. O güne özel bir şey değildi. Beni azmettiren herhangi bir kimse yoktur. Yaralanan kişilerden özür diliyorum.'