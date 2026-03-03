onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Öğretmen Fatma Nur Çelik’i Öldüren Zanlının İfadesi Ortaya Çıktı

Öğretmen Fatma Nur Çelik’i Öldüren Zanlının İfadesi Ortaya Çıktı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
03.03.2026 - 20:34

İstanbul Çekmeköy’de bulunan bir lisede 17 yaşındaki öğrenci F.S.B., okulda bıçakla 2 öğretmen ve 1 öğrenciye saldırmıştı. Ağır yaralanan öğretmen Fatma Nur Çelik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş ve F.S.B. tutuklanmıştı. F.S.B.’nin poliste verdiği ifade ortaya çıktı. Tutuklanan zanlı, olayın rastgele şekilde geliştiğini ve hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik ile husumetinin olmadığını söyledi.

Kaynak: Pointer / X

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çekmeköy Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana gelen olay, Türkiye’nin gündemine oturdu.

Çekmeköy Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana gelen olay, Türkiye’nin gündemine oturdu.

Daha önce psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen 17 yaşındaki öğrenci F.S.B., okulda bıçakla 2 öğretmen ve 1 öğrenciyi yaralamıştı. Ağır yaralanan öğretmen Fatma Nur Çelik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Eğitim-İş Sendikası, hayatını kaybeden öğretmen için 2 gün iş bırakma kararı almıştı.

Olay sonrasında tutuklanan F.S.B.’nin ifadesi de ortaya çıktı:

'Olaydan iki gün önce sevgilimden ayrılmıştım. Bu yüzden okula rehber öğretmenimiz Şeyda Hoca ile görüşmek için gittim. Aradım fakat bulamadım. Şeyda Hoca ile görüştükten sonra canıma kıyacaktım. Bulamayınca strese girdim. Sesler duymaya başladım. Rastgele bir sınıfa girip ilk kimi gördüysem ona saldırdım. Kendimde değildim. Sadece koridorda koştuğumu hatırlıyorum. Daha önce Fatma Nur öğretmenin dersime girdiğini hatırlıyorum. Biyoloji dersimize giriyordu. Bir husumetimiz yoktu. Zeynep öğretmeni tanıyorum. Daha önce kimya dersimize girmişti. Onunla da aramda bir husumet yoktu. Salih’i ise daha önceden tanımıyorum. Rastgele bıçakladım. Yanımda her zaman bıçak taşırdım. O güne özel bir şey değildi. Beni azmettiren herhangi bir kimse yoktur. Yaralanan kişilerden özür diliyorum.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
52
9
5
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın