Öğretmen Fatma Nur Çelik’i Öldüren Zanlının İfadesi Ortaya Çıktı
İstanbul Çekmeköy’de bulunan bir lisede 17 yaşındaki öğrenci F.S.B., okulda bıçakla 2 öğretmen ve 1 öğrenciye saldırmıştı. Ağır yaralanan öğretmen Fatma Nur Çelik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş ve F.S.B. tutuklanmıştı. F.S.B.’nin poliste verdiği ifade ortaya çıktı. Tutuklanan zanlı, olayın rastgele şekilde geliştiğini ve hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik ile husumetinin olmadığını söyledi.
Çekmeköy Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana gelen olay, Türkiye’nin gündemine oturdu.
