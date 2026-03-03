Donald Trump'ın Kızı Olduğunu İddia Eden Necla Özmen'den ABD Başkanına Çağrı
Tüm dünya göreve ikinci kez gelen ve Grönland, İran ve Venezuela gibi ülkelere yaptığı tehditlerle piyasaları alt üst eden Donald Trump'ı konuşuyor. Ancak bizde durum biraz daha farklı. Geçtiğimiz aylarda Donald Trump'ın kızı olduğunu iddia eden hatta hukuk yoluna da başvuran Necla Özmen yine babasına seslendi.
"Dış ülkelerin işlerine karışma" sözleriyle ABD Başkanının dış politika hamlelerini eleştirdi.
Ankara'da yaşayan Özmen geçtiğimiz aylarda gündeme gelmişti.
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye'de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio'da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
