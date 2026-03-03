onedio
Donald Trump'ın Kızı Olduğunu İddia Eden Necla Özmen'den ABD Başkanına Çağrı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
03.03.2026 - 19:54

Tüm dünya göreve ikinci kez gelen ve Grönland, İran ve Venezuela gibi ülkelere yaptığı tehditlerle piyasaları alt üst eden Donald Trump'ı konuşuyor. Ancak bizde durum biraz daha farklı. Geçtiğimiz aylarda Donald Trump'ın kızı olduğunu iddia eden hatta hukuk yoluna da başvuran Necla Özmen yine babasına seslendi.

"Dış ülkelerin işlerine karışma" sözleriyle ABD Başkanının dış politika hamlelerini eleştirdi.

Özmen, 'ABD Başkanı'na sesleniyorum. Sayın Trump Baba! Hep bunlar senin yüzünden başıma geldi. Başka ülkelerin iç işlerine karışmayacaktın. Karışmayacaktın! İnsanlar bu duruma düşmeyecekti. Türkiye'de hak aramak artık bitti. Hak arayamıyorum.

Ne muhalefetinden destek görüyorum, ne ülkeyi yöneten kişilerden destek görüyorum ya! Hani insanların yanındasınız? Hangi insanın?' ifadelerini kullandı.

Ankara'da yaşayan Özmen geçtiğimiz aylarda gündeme gelmişti.

Ankara 27. Aile Mahkemesine başvurarak ABD Başkanı Donald Trump'a babalık davası açan Necla Özmen olayı ABD yargısına da taşıyabilmek için bir süredir videolar çekiyor.

