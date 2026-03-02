Sevgili Aslan, bugünün enerjisi finansal konular üzerinde yoğunlaşıyor. Gökyüzünde gerçekleşen tam Ay tutulması, kazançlarını ve değerini belirleyen unsurları sorgulamanı gerektirecek. Beklenen bir paranın gelmemesi veya planladığın bir işin maliyetinin beklediğinden daha yüksek çıkması, seni radikal bir bütçe planlaması yapmaya yönlendirebilir. Bu durum, sadece gösteriş amacıyla büyük bir risk almanın, kariyerindeki bu kritik dönemde başarısızlık riskiyle karşı karşıya bırakabileceğini anlamını taşıyabilir.

Tam da bu noktada gökyüzü, bugün seni profesyonel hayatta 'mütevazı ama sağlam' bir duruş sergilemeye teşvik ediyor. Kariyerinde büyük bir atılım yapmak için elindeki kaynakları nasıl daha etkin kullanabileceğin konusunda fikir de geliştirebilirsin. Ancak stratejin, bugün hiçbir borcun altına girmemek ve sadece mevcut kazancını nasıl koruyacağına odaklanmak olmalı.

Aşk hayatında ise bugün partnerinin maddi harcamaları veya hayata bakışındaki yüzeysellik, aranızda bir soğuk rüzgar estirebilir. Yani bugün, duygusallıktan çok 'ortak gelecek ve güvenlik' konuları gündemini meşgul edecek gibi görünüyor. Sevginin tek başına yetmediğini, güvenin ve paylaşımın da ilişkinin temel taşlarından olduğunu bugün daha net anlayacaksın. Bu bilinçle, hem finansal hem de duygusal hayatında sağlam adımlar atabilirsin. Ya ilişkini bu doğrultuda güçlendirecek ya da ayrılık için o beklenmedik adımı atacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…