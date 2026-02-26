Sevgili Aslan, bugün Merkür'ün geri gidişinin etkisiyle sosyal çevren ve ekip çalışmalarında bazı iletişim sınavlarına tabi tutulabilirsin. Bu durum, özellikle günün ikinci yarısı için planladığın bir etkinliğin iptal olması veya planlanan bir organizasyonun tamamen değişmesi şeklinde kendini gösterebilir. Bu süreçte liderlik etme isteğin oldukça yüksek olacak ama öncelikle durumu detaylı bir şekilde analiz etmen gerekiyor.

Ekip içinde bir projede yanlış anlaşılmalar yaşanırsa, sürece el koymak ve işleri düzene sokmak da sana kalabilir. Belki de işleri yazılı bir şekilde yürüterek basit önlemler de alabilirsin bugün. İş ve sosyal hayatında her şeyin istediğin gibi ilerlemesini istiyorsan, bugün mutlaka sesini daha yüksek çıkarmalısın. Sahnede olmak değil belki ama göz önünde olmalısın!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise arkadaşlıktan aşka dönen bir ilişki gündeme gelebilir. Sosyal bir ortamda beklenmedik bir karşılaşma, seni oldukça şaşırtabilir. Ancak hemen dramatik sonuçlara varma; unutma ki Merkür retrosu netlik değil, test sürecidir. Bu süreçte karşılaştığın durumları sakin bir şekilde değerlendirmen ve sabırlı olman gerekiyor. Duygularından emin olmadan adım atmasan iyi edersin!