Sevgili Aslan, bugün haftaya göz kamaştırıcı bir başlangıç yapmaya hazırsın. Sahne tamamen senin ve bu durumu herkes hissediyor. İş hayatında ise ışıltınla herkesi büyülüyorsun; emek verdiğin bir iş ya da paylaştığın bir fikir, çevrenden takdir ve övgü toplayabilir. Hatta belki de yeni bir proje için adının geçtiğini duyabilirsin. Büyük düşünmekten çekinme, çünkü enerjin ve kararlılığın sayesinde gerekli desteği alıyorsun.

Haftanın yönünü belirleyecek önemli bir toplantı ya da konuşma da seni bekliyor olabilir. Öz güvenin tavan yapmış durumda, enerjin ise her zamankinden daha yüksek. Maddi anlamda büyüme ve gelişme potansiyelin de oldukça yüksek. Bu Pazartesi, kendini geri çekmek yerine ışığını tüm dünyaya yaymaya niyetlisin. Hadi göster kendini!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise sıcaklık artıyor. Partnerinle aranda tutkulu ve yoğun bir atmosfer oluşabilir. Kendini onun çekimine kaptırmaya var mısın? Ama bekarsan, dikkatleri üzerine çekeceğin bir ortamda yer alabilirsin. Seni uzaktan izleyen ve hayranlıkla bakmaktan başka bir şey yapmayan biri, sonunda cesaretini toplayıp adım atabilir. Sen de ona bir adım atarsan, kendini aşkın içinde bulabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…