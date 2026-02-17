onedio
18 Şubat Çarşamba Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
18 Şubat 2026, Günlük Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.02.2026 - 18:16

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 18 Şubat Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 18 Şubat Çarşamba günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Güneş'in Balık burcuna geçişi, senin için ortaklık ve sözleşme alanında yeni kapılar açıyor. Kariyerinde yeni bir sayfa açma, yeni bir anlaşma yapma, bir kontrat imzalama ya da belki de yeni bir iş birliği içine girmenin tam zamanı. Tek başına ilerlemek yerine, belki de doğru partnerle birlikte büyüme fırsatını yakalayabilirsin.

Müşteri ilişkileri, danışmanlık ya da bire bir çalışmalarda bir artış yaşanabilir. Diplomatik tavrın ve yumuşak üslubun da bu dönemde sana bir hayli kazanç sağlayacaktır. Özellikle hukuki konularla ilgileniyorsan, bu dönemde olumlu gelişmeler yaşanabilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelecek olursak, ciddi adımların atılacağı bir dönemdesin. Belki de uzun süredir birlikte olduğun kişiyle artık daha ciddi bir adım atma zamanı gelmiştir. Söz, nişan ya da birlikte yaşama kararı gündeme gelebilir. Bekar olan Aslan burçları içinse, belki de kadersel bir tanışma kapıda olabilir. Bu dönemde aşk hayatında yeni bir sayfa açma ihtimalin oldukça yüksek. Kalbini aşka açmanın zamanı geldi! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

