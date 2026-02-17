Sevgili Aslan, bugün Güneş'in Balık burcuna geçişi, senin için ortaklık ve sözleşme alanında yeni kapılar açıyor. Kariyerinde yeni bir sayfa açma, yeni bir anlaşma yapma, bir kontrat imzalama ya da belki de yeni bir iş birliği içine girmenin tam zamanı. Tek başına ilerlemek yerine, belki de doğru partnerle birlikte büyüme fırsatını yakalayabilirsin.

Müşteri ilişkileri, danışmanlık ya da bire bir çalışmalarda bir artış yaşanabilir. Diplomatik tavrın ve yumuşak üslubun da bu dönemde sana bir hayli kazanç sağlayacaktır. Özellikle hukuki konularla ilgileniyorsan, bu dönemde olumlu gelişmeler yaşanabilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelecek olursak, ciddi adımların atılacağı bir dönemdesin. Belki de uzun süredir birlikte olduğun kişiyle artık daha ciddi bir adım atma zamanı gelmiştir. Söz, nişan ya da birlikte yaşama kararı gündeme gelebilir. Bekar olan Aslan burçları içinse, belki de kadersel bir tanışma kapıda olabilir. Bu dönemde aşk hayatında yeni bir sayfa açma ihtimalin oldukça yüksek. Kalbini aşka açmanın zamanı geldi! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…