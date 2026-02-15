onedio
16 Şubat Pazartesi Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Aslan Burcu
16 Şubat 2026, Günlük Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.02.2026 - 18:01

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 16 Şubat Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 16 Şubat Pazartesi günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, haftanın ilk gününe enerjik bir başlangıç yapmaya hazır mısın? Bugün, Güneş ile Uranüs arasında oluşan kare açı, karşıt burcundan sana doğru enerji yolluyor. Ve bu durum, kariyer alanında birtakım dalgalanmalar yaratıyor. Tam da bu noktada bu Pazartesi günü, bir otorite figürüyle fikir ayrılığı yaşama ihtimalin ortaya çıkıyor. Dikkatli ol kendini beklenmedik bir kararın içinde bulabilirsin. Eğer gücünü sakinliğinden ve mantıklı düşünme yeteneğinden alırsan, bu durumun galibi ise sen olabilirsin! 

Seni daha bağımsız olmaya teşvik eden bu Güneş ile fikir ayrılıklarının etkisi bir araya gelince aklına mevcut düzenini değiştirmek de gelebilir. Kendi işini kurma fikri, belki de yeni bir departmana geçiş ya da tamamen yeni ve radikal bir proje başlangıcı gündeminde yer alabilir. Uyum sağlamak yerine risk almayı tercih edecek gibisin bugün! Ne yapacağını iyi düşün, zira Pazartesi gününün beklenmeyen enerjisini lehine çevirmenin tam sırası.

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelecek olursak, ani tepkilerden kaçınmanı öneriyoruz. Partnerinle özgürlük alanları konusunda konuşmalar yapabilirsin. İşte bu durum aranızda biraz gerginlik yaratabilir. Zira, tutkulu ve sahiplenen bir enerji ile aşkı yakın temaslarla yaşamayı önemsiyorsun. Ancak partnerinin kendine alan açma çabası, seni tepkisel bir bakış açısına sürükleyebilir. Güneş üzerine doğuyor, bugün gerilin sinirlerine hakim olmalı ve aşkı dengede tutmanın bir yolunu bulmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

