Sevgili Aslan, bugün iş hayatını etkileyen beklenmedik bir geri bildirim alabilirsin! Bu belki bir övgü, belki bir eleştiri olabilir... Ancak burada önemli olan senin ilk tepkin olacak. Tam da bu yüzden direkt savunmaya geçmek yerine durumu analiz etmeye çalışmalı, olumlu eleştiriler karşısında heyecanını korumalı ve olumsuz eleştirileri ise kendini geliştirmek için bir fırsata dönüştürmelisin.

İşte bu sayede egonu ve heyecanı dengeleyerek gerçek bir profesyonele dönüşebilirsin. Duygularına kapılmadan iş hayatında gerçek bir profesyonel olacaksın. Bu denge en çok da seni bir lider yapacak bizden söylemesi! Hadi bu fırsatı her yanı ile gör ve geleceğini başarı ile taçlandıracak bu süreci en iyi şekilde değerlendir.

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelirsek, bugün dikkat çekmek için ekstra bir çaba sarf etmene gerek yok. Doğal halinle zaten yeterince etkileyicisin, değil mi? Özellikle de bekarsan, etrafındaki birden fazla kişinin sana ilgi gösterdiğini fark edebilirsin. Seni arzulayan, kıskanan ve hayal eden insanlar arasından doğru kişiyi seçmek mi? İşte bu en önemlisi! Kalbinin sesini dinle, doğru kişiyle bir araya geldiğinde bunu hissedeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…