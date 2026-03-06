onedio
article/comments
article/share
Bilimsel Araştırmalar Şaşırtıcı Gerçeği Ortaya Çıkardı: Küfür Etmek Ruhunuza İyi Geliyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.03.2026 - 04:16

Toplum içinde genellikle nezaketsizlik olarak kabul edilen küfürlü konuşma alışkanlığına bilim dünyasından şaşırtıcı bir destek geldi. Keele ve Cambridge gibi saygın üniversitelerde yapılan araştırmalar, stresli anlarda başvurulan bu yöntemin sadece bir deşarj aracı olmadığını, aynı zamanda fiziksel acıyı dindirdiğini, dürüstlük algısını güçlendirdiğini ve zihinsel dayanıklılığı artırdığını kanıtladı. İşte uzmanlara göre küfür etmenin ruh ve beden sağlığımıza sağladığı şaşırtıcı avantajlar.

Birçok insan küfürlü konuşmayı bir zayıflık ya da kelime dağarcığı yetersizliği olarak görse de modern bilimsel veriler bu durumun tam tersini işaret ediyor.

Uzmanlar, ağzı bozuk olmanın aslında bir 'yetersizlik' olmadığını, aksine insan psikolojisi ve fizyolojisi üzerinde ciddi iyileştirici etkiler yarattığını savunuyor. Özellikle İngiltere’deki Keele Üniversitesi bünyesinde Richard Stephens tarafından yürütülen çalışmalar, bu durumun biyolojik karşılığını net bir şekilde ortaya koyuyor. Deneylerde, buzlu suda ellerini bekleten katılımcıların küfrettiklerinde, nötr kelimeler kullananlara oranla acıya 40 saniye daha fazla dayandıkları tespit edildi. 'Hipoaljezik etki' olarak adlandırılan bu durum, küfrün vücutta doğal bir ağrı kesici mekanizmasını tetiklediğini gösteriyor.

Küfür etmenin sanılanın aksine düşük zekayla da bir bağlantısı bulunmuyor.

Massachusetts Liberal Sanatlar Koleji’nden psikolog Timothy Jay’in 35 yıllık araştırmaları, zengin bir küfür dağarcığına sahip kişilerin genel kelime hazinesinin de daha gelişmiş olduğunu kanıtlıyor. Yani küfür, uygun kelimeyi bulamayanların sığınağı değil, aksine dilsel bir akıcılık ve yaratıcılık göstergesi olarak kabul ediliyor. Öte yandan sosyal psikolog Gilad Feldman’ın yürüttüğü geniş kapsamlı çalışmalar, küfürlü konuşan bireylerin sosyal ortamlarda daha 'dürüst' algılandığını ortaya koyuyor. Filtrelerini gevşeten ve duygularını olduğu gibi yansıtan insanlar, çevrelerine daha az maske taktıkları ve daha samimi oldukları izlenimini veriyor.

Nörolojik açıdan bakıldığında ise küfürlerin beynin sağ yarım küresindeki duygusal merkezlerden, yani limbik sistemden çıktığı belirtiliyor.

Bu durum, küfür etmenin sadece bir dil birimi değil, insanın hayatta kalma güdüsüyle doğrudan bağlantılı olan ilkel ve güçlü bir tepki mekanizması olduğunu doğruluyor. Popüler kültürde de karşılığını bulan bu durum, duyguların en yalın haliyle dışa vurulduğu yapımların neden daha çok izlendiğini açıklıyor. Uzmanlar, küfretmeyi bir otomobilin kornasına benzeterek; bunun öfke, sevinç veya şaşkınlık gibi yoğun duyguları en hızlı şekilde dışarı atma yolu olduğunu söylüyor. Sonuç olarak, zor anlarda verilen bu sert tepkiler, ruhun kendisini koruma ve yenileme biçimi olarak öne çıkıyor.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
