Bilimsel Araştırmalar Şaşırtıcı Gerçeği Ortaya Çıkardı: Küfür Etmek Ruhunuza İyi Geliyor
Toplum içinde genellikle nezaketsizlik olarak kabul edilen küfürlü konuşma alışkanlığına bilim dünyasından şaşırtıcı bir destek geldi. Keele ve Cambridge gibi saygın üniversitelerde yapılan araştırmalar, stresli anlarda başvurulan bu yöntemin sadece bir deşarj aracı olmadığını, aynı zamanda fiziksel acıyı dindirdiğini, dürüstlük algısını güçlendirdiğini ve zihinsel dayanıklılığı artırdığını kanıtladı. İşte uzmanlara göre küfür etmenin ruh ve beden sağlığımıza sağladığı şaşırtıcı avantajlar.
Birçok insan küfürlü konuşmayı bir zayıflık ya da kelime dağarcığı yetersizliği olarak görse de modern bilimsel veriler bu durumun tam tersini işaret ediyor.
Küfür etmenin sanılanın aksine düşük zekayla da bir bağlantısı bulunmuyor.
Nörolojik açıdan bakıldığında ise küfürlerin beynin sağ yarım küresindeki duygusal merkezlerden, yani limbik sistemden çıktığı belirtiliyor.
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye'nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio'dayım. 'Eşik bekçiliğidir' diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin 'etik' değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
