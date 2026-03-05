Aramızda Yaşadıkları İddia Ediliyor: Uzaylı Irkları Hakkında Şaşırtıcı Detaylar!

Uzay araştırmaları ve tanık ifadelerine dayandırılan iddialara göre, farklı fiziksel özelliklere ve yeteneklere sahip sekiz ayrı uzaylı ırkı çoktan dünyamıza ulaştı. Bu iddiaların merkezinde yer alan grupların başında, saf enerjiden oluştukları ve insan boyutlarından biraz daha büyük oldukları söylenen 'Andromedalılar' geliyor. 'Ayna insanlar' olarak da anılan bu varlıklar, fiziksel bir bedenden ziyade ışık temelli bir yapıya sahip olmalarıyla dikkat çekiyor.

Bir diğer ilginç tür ise 1952 yılında ABD'de rapor edilen ve maça şeklinde kafasıyla bilinen 'Flatwoods Canavarı' olarak kayıtlara geçiyor.