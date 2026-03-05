Fakir Bir Ailede Büyündüğünü Şak Diye Ortaya Çıkaran Alışkanlıklar
Çocukluk döneminde kazanılan alışkanlıklar, kolay kolay peşimizi bırakmaz. Onların hep doğru olduğunu düşünür ve kaç yaşına gelirsek gelelim ona göre yaşamaya devam ederiz. Üstelik bu alışkanlıklar, ailemiz tarafından öğretilmişse!
Bu kez bir X kullanıcısı, 'bir kişinin fakir bir ailede büyüdüğünü hemen ortaya koyan alışkanlık nedir?' diye sorunca birbirinden yaratıcı cevaplar geldi.
Konuyla ilgili atılan tweet kısa sürede milyonlarca görüntülenmeye ulaştı ve birçok yanıt geldi.
Bakalım siz de hak verecek misiniz? :)
"Her şeyin."
Zengin bunun tadını ne bilsin;
Galeta unu da sayılır mı?
İkisi birden lükstür çünkü!
Sabun detayı...
Bir süre sonra yapmam sanıyorsunuz ama;
