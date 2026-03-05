onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Fakir Bir Ailede Büyündüğünü Şak Diye Ortaya Çıkaran Alışkanlıklar

Fakir Bir Ailede Büyündüğünü Şak Diye Ortaya Çıkaran Alışkanlıklar

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
05.03.2026 - 14:31

Çocukluk döneminde kazanılan alışkanlıklar, kolay kolay peşimizi bırakmaz. Onların hep doğru olduğunu düşünür ve kaç yaşına gelirsek gelelim ona göre yaşamaya devam ederiz. Üstelik bu alışkanlıklar, ailemiz tarafından öğretilmişse!

Bu kez bir X kullanıcısı, 'bir kişinin fakir bir ailede büyüdüğünü hemen ortaya koyan alışkanlık nedir?' diye sorunca birbirinden yaratıcı cevaplar geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Konuyla ilgili atılan tweet kısa sürede milyonlarca görüntülenmeye ulaştı ve birçok yanıt geldi.

Konuyla ilgili atılan tweet kısa sürede milyonlarca görüntülenmeye ulaştı ve birçok yanıt geldi.
twitter.com

Bakalım siz de hak verecek misiniz? :)

Bakalım siz de hak verecek misiniz? :)
twitter.com

🥹

🥹
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Her şeyin."

"Her şeyin."
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Zengin bunun tadını ne bilsin;

Zengin bunun tadını ne bilsin;
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Galeta unu da sayılır mı?

Galeta unu da sayılır mı?
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

😂😂😂

😂😂😂
twitter.com

İkisi birden lükstür çünkü!

İkisi birden lükstür çünkü!
twitter.com

Sabun detayı...

Sabun detayı...
twitter.com

Bir süre sonra yapmam sanıyorsunuz ama;

Bir süre sonra yapmam sanıyorsunuz ama;
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
2
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın