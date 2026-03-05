İran’daki Okul Saldırısı Savaş Suçu Sayılan “Çifte Vuruş” ile Yapılmış

Saldırının iki aşamada gerçekleştiğini belirten Silahşor, 'Okul iki defa hedef alındı. İlk saldırı sabah saat 10.45 civarında gerçekleşti. İlk patlamanın ardından yaralılara yardım etmek için insanlar bölgeye geldi. Saat 11.30 civarında ikinci bir saldırı daha yapıldı ve bu saldırıda füze kullanıldı. İkinci saldırı özellikle yardım için gelen sivilleri vurdu.' dedi.

İran Kızılayı, savaşın başladığından bu yana toplamda 1.045 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İsrail Savunma Kuvvetleri herhangi bir kayıp açıklaması yapmazken, 1 Mart'ta Kudüs yakınlarındaki Beyt Şemeş'e düzenlenen saldırıda 10 sivilin öldüğü iddia edilmişti.

ABD ise Kuveyt'teki bir tesise düzenlenen saldırıda 6 ABD askerinin öldüğünü açıkladı. Ayrıca Lübnan, Bahreyn, Kuveyt, Umman, BAE ve Suriye’de de savaş nedeniyle hayatını kaybedenler oldu.