İran’daki Okul Saldırısı Savaş Suçu Sayılan “Çifte Vuruş” ile Yapılmış

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.03.2026 - 14:57

ABD ve İsrail’in geçtiğimiz hafta sonu İran’a başlattığı saldırıların ilk gününde Hürmüzgan eyaletinde kız çocuklarının gittiği bir okul hedef alınmıştı. İran Kızılayının Hürmüzgan Eyaleti Genel Müdürü Muhtar Silahşor, saldırıda ölenlerin sayısının 185’e çıktığını söyledi ve saldırının yönteminin “çifte saldırı” olduğunu iddia etti.

İlk saldırı sonrasında yaralıları kurtarmaya gelen sağlık görevlileri ve yöre halkına saldırı düzenlenmesi askeri literatürde “double-tap” yani “çifte saldırı” olarak geçiyor ve Birleşmiş Milletler tarafından savaş suçu sayılıyor.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ilk gününde savaşın en kanlı olaylarından biri yaşanmıştı.

Hürmüzgan Eyaleti’nde bulunan bir ilkokula düşen bombalar sonrasında çoğunluğu kız öğrenci olmak üzere 185 kişi hayatını kaybetmişti.

İran Kızılayının Hürmüzgan Eyaleti Genel Müdürü Muhtar Silahşor, saldırı sırasında okulda 170 kız öğrencinin ve 26 öğretmenin bulunduğunu ve hayatını kaybedenlerden şu ana kadar 165 kişinin kimliğinin tespit edildiğini belirtti.

Toplam can kaybının 185'e ulaşabileceğini öngördüklerini aktaran Silahşor, 'Çünkü 20 kişinin kimliği henüz belirlenemedi. Cenazeler parçalandığı için kimlik tespitini DNA yöntemiyle yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu kişilerin kimlikleri de netleşecek.' dedi.

İlk saldırının ardından bir saldırı daha yapılmış

Saldırının iki aşamada gerçekleştiğini belirten Silahşor, 'Okul iki defa hedef alındı. İlk saldırı sabah saat 10.45 civarında gerçekleşti. İlk patlamanın ardından yaralılara yardım etmek için insanlar bölgeye geldi. Saat 11.30 civarında ikinci bir saldırı daha yapıldı ve bu saldırıda füze kullanıldı. İkinci saldırı özellikle yardım için gelen sivilleri vurdu.' dedi.

İran Kızılayı, savaşın başladığından bu yana toplamda 1.045 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İsrail Savunma Kuvvetleri herhangi bir kayıp açıklaması yapmazken, 1 Mart'ta Kudüs yakınlarındaki Beyt Şemeş'e düzenlenen saldırıda 10 sivilin öldüğü iddia edilmişti.

ABD ise Kuveyt'teki bir tesise düzenlenen saldırıda 6 ABD askerinin öldüğünü açıkladı. Ayrıca Lübnan, Bahreyn, Kuveyt, Umman, BAE ve Suriye’de de savaş nedeniyle hayatını kaybedenler oldu.

