İran’daki Okul Saldırısı Savaş Suçu Sayılan “Çifte Vuruş” ile Yapılmış
ABD ve İsrail’in geçtiğimiz hafta sonu İran’a başlattığı saldırıların ilk gününde Hürmüzgan eyaletinde kız çocuklarının gittiği bir okul hedef alınmıştı. İran Kızılayının Hürmüzgan Eyaleti Genel Müdürü Muhtar Silahşor, saldırıda ölenlerin sayısının 185’e çıktığını söyledi ve saldırının yönteminin “çifte saldırı” olduğunu iddia etti.
İlk saldırı sonrasında yaralıları kurtarmaya gelen sağlık görevlileri ve yöre halkına saldırı düzenlenmesi askeri literatürde “double-tap” yani “çifte saldırı” olarak geçiyor ve Birleşmiş Milletler tarafından savaş suçu sayılıyor.
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ilk gününde savaşın en kanlı olaylarından biri yaşanmıştı.
İlk saldırının ardından bir saldırı daha yapılmış
