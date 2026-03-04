Hatay'da düşen füze parçasının görüntüleri ortaya çıktı.

Sabah saatlerinde Hatay'ın Dörtyol ilçesine havadan cisim düştüğü ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler çevrede önlem alarak çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda cismin balistik mühimmat parçası olduğu ortaya çıktı. Milli Savunma Bakanlığı da ilerleyen saatlerde konuyla ilgili açıklama yaptı. Cismin füze parçası olduğunu belirten MSB, 'İran'dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek etkisiz hale getirilmiştir' açıklamasını paylaştı.