Hatay'da Düşen Füze Parçasının Görüntüleri Ortaya Çıktı

Dilara Şimşek
04.03.2026 - 15:30

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran’dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen balistik mühimmatın etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada füze parçasının Hatay’da düştüğü belirtildi. Hatay’da düşen füze parçası görüntülendi. 

Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, olayla ilgili İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Hatay'da düşen füze parçasının görüntüleri ortaya çıktı.

Sabah saatlerinde Hatay'ın Dörtyol ilçesine havadan cisim düştüğü ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler çevrede önlem alarak çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda cismin balistik mühimmat parçası olduğu ortaya çıktı. Milli Savunma Bakanlığı da ilerleyen saatlerde konuyla ilgili açıklama yaptı. Cismin füze parçası olduğunu belirten MSB, 'İran'dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek etkisiz hale getirilmiştir' açıklamasını paylaştı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, olayla ilgili İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, görüşmede, İran'dan ateşlendikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen ve etkisiz hale getirilen balistik mühimmat konusunda Türkiye'nin tepkisini iletti. Fidan ayrıca, çatışmaların yayılmasına neden olacak her türlü adımdan kaçınılması gerektiğini ifade etti.

Füze parçasının kaldırılma anı böyle görüntülendi:

