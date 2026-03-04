Hatay'da Düşen Füze Parçasının Görüntüleri Ortaya Çıktı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran’dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen balistik mühimmatın etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada füze parçasının Hatay’da düştüğü belirtildi. Hatay’da düşen füze parçası görüntülendi.
Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, olayla ilgili İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hatay'da düşen füze parçasının görüntüleri ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı ile görüştü.
Füze parçasının kaldırılma anı böyle görüntülendi:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın