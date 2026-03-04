600 Yıl Sonra Kumların Altındaki Dev Ortaya Çıktı! Türünün En Büyüğü

Orta Çağ gemilerinde arma sistemi; yelkenin yönü, hız kontrolü ve yük güvenliği açısından hayati öneme sahipti. O dönemde Kuzey Denizi’nin zorlu rotalarında seyreden mürettebat sayıca azdı. Böyle büyük ölçekli yapıların nasıl yönetildiği sorusu yıllardır tartışılıyordu. Svælget 2, teorileri somut kanıtlarla destekledi.

Bir diğer dikkat çekici unsur ise kıç kalesi. Orta Çağ illüstrasyonlarında baş ve kıçta yükselen ahşap platformlar sıkça tasvir edilirdi. Ancak bugüne dek fiziksel kanıt bulunamamıştı; çoğu batıkta yalnızca dip gövde korunabildi. Svælget 2’de ise kıç bölümde kapalı güverteye ait izler tespit edildi.

Mürettebat için modern anlamda konfor sağlamasa da açık denizde rüzgâaa ve yağmura karşı ciddi avantaj sunuyordu. Çizimlerde görülen detayların ahşap karşılığı nihayet doğrulanmış oldu.