onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
600 Yıl Sonra Kumların Altındaki Dev Ortaya Çıktı! Türünün En Büyüğü

600 Yıl Sonra Kumların Altındaki Dev Ortaya Çıktı! Türünün En Büyüğü

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.03.2026 - 16:09

289 dalış. İki buçuk yıl süren arama. Danimarka ile İsveç arasındaki Øresund Boğazı’ndan çıkarılan kalıntılar arkeoloji dünyasını ayağa kaldırdı. Geçen aralık ayında duyurulan keşif, Orta Çağ’a ait en büyük kargo gemisini gün yüzüne çıkardı. Svælget 2 adı verilen gemi, deniz ticareti tarihine dair bildiklerimizi daha somut hale getirdi.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Svælget 2, 10. yüzyıldan itibaren Kuzey Avrupa ticaretini şekillendiren cog (koka) tipi yük gemilerinden

Svælget 2, 10. yüzyıldan itibaren Kuzey Avrupa ticaretini şekillendiren cog (koka) tipi yük gemilerinden

Dendrokronolojik analizler, inşasının yaklaşık 1410 yılına uzandığını gösteriyor. Gövde kaplamasında Pomeranya meşesi, iskelet yapısında ise Hollanda kökenli ahşap kullanılmış. Farklı bölgelerden getirilen keresteler, dönemin ticaret ağının ne kadar geniş olduğunu da ortaya koyuyor.

Yaklaşık 12 metreyi bulan kum ve mil tabakası, geminin sancak tarafını omurgadan küpeşteye kadar koruma altına almış. Genellikle yalnızca alt gövdesi günümüze ulaşan Orta Çağ batıklarının aksine, burada üst yapıya dair nadir ayrıntılar da incelenebiliyor. Arkeologlar açısından asıl heyecan yaratan nokta da tam olarak orası.

Yelken sistemini kontrol eden halatlar, makaralar ve direği sabitleyen parçalar büyük ölçüde sağlam halde ortaya çıkarıldı

Yelken sistemini kontrol eden halatlar, makaralar ve direği sabitleyen parçalar büyük ölçüde sağlam halde ortaya çıkarıldı

Orta Çağ gemilerinde arma sistemi; yelkenin yönü, hız kontrolü ve yük güvenliği açısından hayati öneme sahipti. O dönemde Kuzey Denizi’nin zorlu rotalarında seyreden mürettebat sayıca azdı. Böyle büyük ölçekli yapıların nasıl yönetildiği sorusu yıllardır tartışılıyordu. Svælget 2, teorileri somut kanıtlarla destekledi.

Bir diğer dikkat çekici unsur ise kıç kalesi. Orta Çağ illüstrasyonlarında baş ve kıçta yükselen ahşap platformlar sıkça tasvir edilirdi. Ancak bugüne dek fiziksel kanıt bulunamamıştı; çoğu batıkta yalnızca dip gövde korunabildi. Svælget 2’de ise kıç bölümde kapalı güverteye ait izler tespit edildi. 

Mürettebat için modern anlamda konfor sağlamasa da açık denizde rüzgâaa ve yağmura karşı ciddi avantaj sunuyordu. Çizimlerde görülen detayların ahşap karşılığı nihayet doğrulanmış oldu.

Keşfin en insani tarafı ise gündelik yaşam izleri

Keşfin en insani tarafı ise gündelik yaşam izleri

Keşfin en insani tarafı ise gündelik yaşama dair izler. Yaklaşık 200 tuğla ve 15 kiremitten oluşan gemi mutfağı, Danimarka sularında Orta Çağ’a ait ilk tuğla ocak örneği olarak kayda geçti. Mürettebatın denizde açık ateş üzerinde yemek pişirdiği anlaşılıyor.

Bronz kaplar, seramik kaseler, balık ve et kalıntıları, ayakkabılar, taraklar, tespih taneleri ve boyalı ahşap tabaklar; enkazı soğuk bir kalıntı olmaktan çıkarıp yaşayan bir ticaret aracına dönüştürüyor. Analiz edilecek malzeme miktarının benzer batıklardan yaklaşık 20 kat fazla olduğu belirtiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın