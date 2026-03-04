600 Yıl Sonra Kumların Altındaki Dev Ortaya Çıktı! Türünün En Büyüğü
289 dalış. İki buçuk yıl süren arama. Danimarka ile İsveç arasındaki Øresund Boğazı’ndan çıkarılan kalıntılar arkeoloji dünyasını ayağa kaldırdı. Geçen aralık ayında duyurulan keşif, Orta Çağ’a ait en büyük kargo gemisini gün yüzüne çıkardı. Svælget 2 adı verilen gemi, deniz ticareti tarihine dair bildiklerimizi daha somut hale getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Svælget 2, 10. yüzyıldan itibaren Kuzey Avrupa ticaretini şekillendiren cog (koka) tipi yük gemilerinden
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yelken sistemini kontrol eden halatlar, makaralar ve direği sabitleyen parçalar büyük ölçüde sağlam halde ortaya çıkarıldı
Keşfin en insani tarafı ise gündelik yaşam izleri
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın