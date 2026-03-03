onedio
Tercih Döneminde Dikkat! Doç. Dr. Şebnem Özdemir Geleceğin Mesleklerini Açıkladı

Tercih Döneminde Dikkat! Doç. Dr. Şebnem Özdemir Geleceğin Mesleklerini Açıkladı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
03.03.2026 - 17:22

Üniversite sınavı yaklaşırken gelecek kaygısı yeniden gündemde. Doç. Dr. Şebnem Özdemir, uzun süredir merak edilen gelecek meslekleri listesini güncelledi. 2023 sonrasında yaşanan küresel belirsizlik döneminin ardından 2026 versiyonu yayımlandı. Toplam 295 mesleği içeren çalışma, her alanın gelişim durumunu da etiketlerle gösteriyor.

Kaynak: Doç. Dr. Şebnem Özdemir / Instagram

Yapay zeka hayatımıza girdiğinden beri iş dünyasında dengeler hızla değişiyor.

Dün hayal gibi görünen roller bugün ilan sitelerinde karşımıza çıkıyor. Üniversite tercihi yapacak adaylar için tablo artık klasik meslek listelerinden çok daha karmaşık. Tam da böyle dönemde Doç. Dr. Şebnem Özdemir’in güncel 'Geleceğin Meslekleri' çalışması gündeme geldi.

Yıllardır hazırladığı listeyi 2026 itibarıyla revize eden Özdemir, toplam 295 farklı mesleği detaylarıyla paylaştı. Her başlıkta öneri yılı yer alıyor, ayrıca gelişim durumu etiketlerle belirtiliyor. 'Henüz gerçekleşmedi', 'başlangıç aşamasında', 'gerçekleşti', 'beklemede' gibi notlar sayesinde hangi alanın ivme kazandığı, hangisinin durakladığı net şekilde görülebiliyor.

Yıllardır, “Geleceğin Meslekleri” listesini hazırlayan Doç. Dr. Şebnem Özdemir, bu sene de listenin güncellenmiş halini paylaştı.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
