Tercih Döneminde Dikkat! Doç. Dr. Şebnem Özdemir Geleceğin Mesleklerini Açıkladı

Dün hayal gibi görünen roller bugün ilan sitelerinde karşımıza çıkıyor. Üniversite tercihi yapacak adaylar için tablo artık klasik meslek listelerinden çok daha karmaşık. Tam da böyle dönemde Doç. Dr. Şebnem Özdemir’in güncel 'Geleceğin Meslekleri' çalışması gündeme geldi.

Yıllardır hazırladığı listeyi 2026 itibarıyla revize eden Özdemir, toplam 295 farklı mesleği detaylarıyla paylaştı. Her başlıkta öneri yılı yer alıyor, ayrıca gelişim durumu etiketlerle belirtiliyor. 'Henüz gerçekleşmedi', 'başlangıç aşamasında', 'gerçekleşti', 'beklemede' gibi notlar sayesinde hangi alanın ivme kazandığı, hangisinin durakladığı net şekilde görülebiliyor.