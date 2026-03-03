Uçurumun Kenarında Kahve İçebileceğiniz İlginç Kafe! Halatla İniliyor

Gushi Cliff Cafe, Fuzhou yakınlarında kıyı kayalıklarına sabitlenmiş platformda hizmet veriyor. Müşteriler yaklaşık 70 metre yükseklikteki bankta oturuyor. Oraya ulaşmak ise sandalyeye geçip menü istemek kadar kolay değil. Via ferrata parkurundan metal basamaklarla iniliyor, güvenlik halatları takılıyor ve eğitmen eşliğinde ilerleniyor. Rezervasyon şart. Rehbersiz iniş zaten mümkün değil.

398 yuan, yani yaklaşık 56 dolar ödendiğinde pakete güvenlik ekipmanı, sigorta, rehberlik hizmeti ve fotoğraf çekimi dahil ediliyor. CNN’e konuşan ziyaretçilerden Ye Kunkun, uçurumu ilk gördüğünde korktuğunu ancak rehber önden ilerleyince rahatladığını söylüyor. Platforma ulaşıldığında termos içindeki önceden hazırlanmış kahve servis ediliyor. Ardından asıl ritüel başlıyor. Ayaklar boşluğa doğru sallanıyor, kamera açılıyor, kareler çekiliyor.