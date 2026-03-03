onedio
Uçurumun Kenarında Kahve İçebileceğiniz İlginç Kafe! Halatla İniliyor

Uçurumun Kenarında Kahve İçebileceğiniz İlginç Kafe! Halatla İniliyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
03.03.2026 - 11:23

Kahve kültürü artık yalnızca tekniklerden ibaret değil. Sosyal medya uğruna sınırlar her geçen gün biraz daha zorlanıyor. Çin’in Fujian eyaletinde yer alan Gushi Cliff Cafe de tam olarak o noktada duruyor. 70 metre yükseklikte, denize karşı sallanan ayaklarla kahve içme fikri kulağa çılgınca geliyor. Ama milyonlarca izlenme alan videolar gösteriyor ki bu deneyime epey talep var.

Kahve içmek için önce kaya tırmanışı yapıyorsunuz

Kahve içmek için önce kaya tırmanışı yapıyorsunuz

Gushi Cliff Cafe, Fuzhou yakınlarında kıyı kayalıklarına sabitlenmiş platformda hizmet veriyor. Müşteriler yaklaşık 70 metre yükseklikteki bankta oturuyor. Oraya ulaşmak ise sandalyeye geçip menü istemek kadar kolay değil. Via ferrata parkurundan metal basamaklarla iniliyor, güvenlik halatları takılıyor ve eğitmen eşliğinde ilerleniyor. Rezervasyon şart. Rehbersiz iniş zaten mümkün değil.

398 yuan, yani yaklaşık 56 dolar ödendiğinde pakete güvenlik ekipmanı, sigorta, rehberlik hizmeti ve fotoğraf çekimi dahil ediliyor. CNN’e konuşan ziyaretçilerden Ye Kunkun, uçurumu ilk gördüğünde korktuğunu ancak rehber önden ilerleyince rahatladığını söylüyor. Platforma ulaşıldığında termos içindeki önceden hazırlanmış kahve servis ediliyor. Ardından asıl ritüel başlıyor. Ayaklar boşluğa doğru sallanıyor, kamera açılıyor, kareler çekiliyor.

Aslında satılan kahve değil, adrenalin

Aslında satılan kahve değil, adrenalin

Mekânın sahibi Xue Ke, paketin benzersiz bir çekim deneyimi sunduğunu belirtiyor. Konum özellikle Tayvan Boğazı manzarası nedeniyle seçilmiş. Açık havada karşı kıyıdaki Matsu Adaları’nın ışıkları dahi görülebiliyor. Manzara güçlü, deneyim çarpıcı. Fiyat ise tartışmalı.

Çevrim içi yorumlar ikiye ayrılmış durumda. 'Para verseler gitmem' diyenler de var, 'Cesarete saygı' yazanlar da. Ye Kunkun deneyimi pahalı bulduğunu ve içerik açısından beklentisinin tam karşılanmadığını dile getirmiş. 

Sahibi ise ruh halinin 398 yuanla ölçülemeyeceğini savunuyor. Gerçek şu ki kimse notalarda çikolata aroması aramak için kaya yüzeyine inmiyor. İnsanlar eşsiz kare, sosyal medya hikayesi ve anlatacak sıra dışı deneyim peşinde.

