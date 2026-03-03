Uçurumun Kenarında Kahve İçebileceğiniz İlginç Kafe! Halatla İniliyor
Kahve kültürü artık yalnızca tekniklerden ibaret değil. Sosyal medya uğruna sınırlar her geçen gün biraz daha zorlanıyor. Çin’in Fujian eyaletinde yer alan Gushi Cliff Cafe de tam olarak o noktada duruyor. 70 metre yükseklikte, denize karşı sallanan ayaklarla kahve içme fikri kulağa çılgınca geliyor. Ama milyonlarca izlenme alan videolar gösteriyor ki bu deneyime epey talep var.
Kahve içmek için önce kaya tırmanışı yapıyorsunuz
Aslında satılan kahve değil, adrenalin

