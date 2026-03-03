Aleyna Tilki’nin Annesi Havva Öztel'in Sesi Beğeni Topladı!
Türk pop müziğinin en dikkat çeken isimlerinden Aleyna Tilki kadar annesi de zaman zaman adından söz ettirmeyi başarıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ve paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Havva Öztel, bu kez TikTok’ta şarkı söylediği anlarla konuşulmaya başlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk pop müziğinin en çok konuşulan isimlerinden Aleyna Tilki, genç yaşta yakaladığı çıkışla adını zirveye yazdırmayı başarmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel, TikTok’ta söylediği şarkıyla sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın