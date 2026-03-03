onedio
Aleyna Tilki’nin Annesi Havva Öztel'in Sesi Beğeni Topladı!

Ecem Dalgıçoğlu
03.03.2026 - 11:53

Türk pop müziğinin en dikkat çeken isimlerinden Aleyna Tilki kadar annesi de zaman zaman adından söz ettirmeyi başarıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ve paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Havva Öztel, bu kez TikTok’ta şarkı söylediği anlarla konuşulmaya başlandı.

Türk pop müziğinin en çok konuşulan isimlerinden Aleyna Tilki, genç yaşta yakaladığı çıkışla adını zirveye yazdırmayı başarmıştı.

“Cevapsız Çınlama” ile listeleri altüst eden, ardından hem Türkiye’de hem yurt dışında projelere imza atan Tilki; güçlü sesi, iddialı sahne performansları ve açıklamalarıyla yıllardır gündemden düşmüyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ve özel hayatıyla da sık sık konuşulan isim, bu kez kendisiyle değil ailesinden gelen bir paylaşımla gündemde.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel, TikTok’ta söylediği şarkıyla sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel, Instagram ve TikTok gibi platformlarda sık sık videolar paylaşıyor. Paylaşılan videoda şarkı performansıyla öne çıkan Öztel’in sesi birçok kullanıcı tarafından oldukça beğenildi.

Havva Öztel, Bergen’e saygı projesi kapsamında “Seni Kalbimden Kovdum” adlı şarkının cover versiyonunu seslendirerek müzik dünyasına giriş yapmıştı.

