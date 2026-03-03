Efsane Geri Dönüyor: Korkunç Bir Film'in Merakla Beklenen Fragmanı Yayınlandı
Korku sinemasını tiye alarak bir döneme damga vuran Scary Movie (Korkunç Bir Film) serisi, uzun süren sessizliğini bozuyor. Parodi dozu yüksek, sınır tanımayan mizah anlayışıyla kült statüsüne ulaşan seri, yeni halkasıyla yeniden sinema salonlarına dönmeye hazırlanıyor. Merakla beklenen Korkunç Bir Film'den ilk fragman da geldi.
Sevilen korku-komedi filmi Korkunç Bir Film'in yıllar sonra devam filmi geliyor.
İşte Korkunç Bir Film'in merakla beklenen fragmanı:
