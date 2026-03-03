Efsane Geri Dönüyor: Korkunç Bir Film'in Merakla Beklenen Fragmanı Yayınlandı

Korku parodisi dendiğinde ilk akla gelen yapımlardan biri olan Korkunç Bir Film, yıllar süren aranın ardından yeniden sahneye çıkıyor. Serinin arkasındaki orijinal beyin takımı da geri dönmüş durumda: Marlon Wayans, Shawn Wayans ve Keenen Ivory Wayans projede yeniden söz sahibi.

Oyuncu kadrosu da nostaljiyle güncel enerjiyi harmanlıyor. Anna Faris ve Regina Hall, Cindy Campbell ve Brenda Meeks rolleriyle bir kez daha kadroda yer alırken onlara Lochlyn Monroe, Dave Sheridan ve Jon Abrahams gibi serinin tanıdık yüzleri eşlik edecek.