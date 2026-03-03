onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Efsane Geri Dönüyor: Korkunç Bir Film'in Merakla Beklenen Fragmanı Yayınlandı

Efsane Geri Dönüyor: Korkunç Bir Film'in Merakla Beklenen Fragmanı Yayınlandı

film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.03.2026 - 11:26 Son Güncelleme: 03.03.2026 - 11:29

Korku sinemasını tiye alarak bir döneme damga vuran Scary Movie (Korkunç Bir Film) serisi, uzun süren sessizliğini bozuyor. Parodi dozu yüksek, sınır tanımayan mizah anlayışıyla kült statüsüne ulaşan seri, yeni halkasıyla yeniden sinema salonlarına dönmeye hazırlanıyor. Merakla beklenen Korkunç Bir Film'den ilk fragman da geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevilen korku-komedi filmi Korkunç Bir Film'in yıllar sonra devam filmi geliyor.

Sevilen korku-komedi filmi Korkunç Bir Film'in yıllar sonra devam filmi geliyor.

Korku parodisi dendiğinde ilk akla gelen yapımlardan biri olan Korkunç Bir Film, yıllar süren aranın ardından yeniden sahneye çıkıyor. Serinin arkasındaki orijinal beyin takımı da geri dönmüş durumda: Marlon Wayans, Shawn Wayans ve Keenen Ivory Wayans projede yeniden söz sahibi. 

Oyuncu kadrosu da nostaljiyle güncel enerjiyi harmanlıyor. Anna Faris ve Regina Hall, Cindy Campbell ve Brenda Meeks rolleriyle bir kez daha kadroda yer alırken onlara Lochlyn Monroe, Dave Sheridan ve Jon Abrahams gibi serinin tanıdık yüzleri eşlik edecek.

İşte Korkunç Bir Film'in merakla beklenen fragmanı:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın