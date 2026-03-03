Sonsuza Dek Ayakta Kalması İçin İnşa Edilen Yapı! 93 Milyon Tuğla Kullanıldı

Anuradhapura, Sri Lanka’nın ilk büyük başkenti olarak kabul ediliyor ve Budizm’in Hindistan dışındaki ilk merkezlerinden sayılıyor. Geniş arkeolojik alanın ortasında manastırlar, su rezervuarları ve dev stupalar yer alıyor. Hepsinin üzerinde ise baloncuk formundaki dev kubbesiyle Jetavanaramaya yükseliyor.

Milattan sonra yaklaşık 301 yılında tamamlanan yapı, inşa edildiği dönemde 122 metre yüksekliğe ulaşıyordu. O dönemde yalnızca Giza Piramitleri daha yüksekti.

Yaklaşık 93,3 milyon pişmiş toprak tuğlayla inşa edilen stupa, hacim bakımından tarihte yapılmış en büyük tuğla yapı kabul ediliyor. Günümüzde yüksekliği 71 metre civarında.

Yüzyıllar süren yıkımlar ve restorasyonlar sonucu orijinal boyutunun yarısından biraz fazlası ayakta kalmış durumda. Yine de kütlesi öylesine devasa ki arkeologlar kullanılan tuğlalarla Londra’dan Edinburgh’a kadar uzanacak üç metre yüksekliğinde duvar örülebileceğini hesaplıyor.