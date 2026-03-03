Sonsuza Dek Ayakta Kalması İçin İnşa Edilen Yapı! 93 Milyon Tuğla Kullanıldı
Sri Lanka’nın Anuradhapura kentinde yer alan Jetavanaramaya, milattan sonra 301 yılında inşa edilen dev bir Budist stupası. Tamamlandığında 122 metre yüksekliğe ulaşıyor ve yalnızca Giza Piramitleri’nden daha kısa kalıyordu. Yaklaşık 93 milyon pişmiş toprak tuğla kullanılarak yapılan yapı, hacim bakımından dünyanın en büyük tuğla anıtı kabul ediliyor.
Antik dünyanın en büyük yapılarından biri
Jetavanaramaya’nın en çarpıcı yönü, taş yerine büyük ölçüde pişmiş toprak tuğladan inşa edilmiş olması
Kazılarda farklı seviyelere yerleştirilmiş kutsal emanet sandıkları ortaya çıkarıldı
