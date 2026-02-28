Piramitlerden Bile Eskiler! Gölün Dibinden 5 Bin 200 Yıllık Tarih Çıktı

Haziran 2021’de Wisconsin’deki Mendota Gölü’nde dalış yapan ekip, suyun altında oyma kanoyla karşılaştı. Wisconsin Historical Society arkeologlarından Dr. Amy L. Rosebrough ve dalgıç Tamara Thomsen’in tahmini en fazla 300 yıldı. Radyokarbon analiz sonuçları geldiğinde tablo tamamen değişti. Yaş 1.200 yıl olarak belirlendi ve ekip adeta şok yaşadı.

Asıl sürpriz ise devamında geldi. 2022’de çıkarılan ikinci kano 3.000 yıllık çıktı. Sonraki kazılarla sayı 16’ya ulaştı. 2025’te altı yeni kalıntı daha bulundu. Şu ana kadar tespit edilen en eski kano 5.200 yıllık.

En genç olanı ise yaklaşık 700 yıl öncesine tarihleniyor. Yani Avrupa’dan gelen ilk yerleşimciler kıtaya ayak basmadan binlerce yıl önce, hatta Mısır’daki ilk piramitlerden yaklaşık 400 yıl önce, bölgede organize yaşam vardı.