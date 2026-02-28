onedio
Mart Ayında İstanbul'da Çocuklarla Yapılacak Etkinlikler: Mart Ayı Çocuk Tiyatroları ve Etkinlik Takvimi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
28.02.2026 - 16:50

Mart ayında İstanbul'da çocuklarınızla birlikte hem eğlenceli hem de bilgi dolu zaman geçirmeyi planlıyorsanız, sizin için en popüler etkinlikleri derledik. Çocuklarınızla birlikte Mart ayının hemen her gününü etkinliklerle geçirebilirsiniz. Onun ufkunu açacak tiyatro oyunları, sinama filmleri, sergiler, müzeler ve atölyeler arasından dilediğinizi seçebilirsiniz. Ayrıca, karnavallar, gösteriler ve konserlerle eğlenceli anılar da biriktirebilirsiniz. İstanbul'un hem Anadolu hem de Avrupa Yakası'ndaki etkinlikleri kaçırmayın. 

Peki, İstanbul'da bu ay çocuklarla ne yapılır? Mart hangi çocuk filmleri vizyona giriyor? Bu ay hangi tiyatro oyunu var? Mart ayında hangi müzeye, atölyeye ya da sergiye gidilir? 

Uyarı: Etkinliklerin güncelliğini doğrulamak ve kontenjanlar tükenmeden biletlerinizi almak için bilet satın alma uygulamalarını inceleyebilirsiniz. Bu metin bir reklam metni değil, eğlenceli ve eğitici bir öneri listesi niteliğindedir.

İşte detaylar...

Mart Ayında İstanbul'da Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

Megakentte yaşayan aileler, çocuklarıyla birlikte keyifli zaman geçirmek için her Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki çeşitli etkinliklere katılıyor. Mart ayında şehrin en çok edilen Anadolu Yakası çocuk tiyatro oyunlarını ve müzikallerini ise sizin için derledik: 

Mart Ayı Anadolu Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları:  

  • 1 Mart 12.00 – Hayalbaz Kaşifler (6–9 Yaş) – Kozzy Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Sahnesi

  • 1 Mart 13.00 – Hayaller Müzesi (6–9 Yaş) – Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi

  • 1 Mart 13.00 – Çirkin Ördek Yavrusu (3–6 Yaş) – Caddebostan Kültür Merkezi- A Salonu

  • 8 Mart 13.00 – Oyuncak Arkadaşlar (3 Yaş +) – DasDas Açık Sahne

  • 14 Mart 13.00 – Serhat Abi'nin Bilim Fabrikası (3–15 Yaş) – Watergarden Performans Merkezi Duru Ataşehir

  • 15 Mart 13.00 – Ha Cesaret! (6 Yaş +) – DasDas Açık Sahne

  • 29 Mart 11.00 & 13.00 – Kuromi & Dostları (3–6 Yaş) – Hilltown Seyirlik Sahne

Mart Ayı Anadolu Yakası Çocuk Müzikalleri: 

  • 14 Mart 13.00 & 15.00 – Çizmeli Kedi Müzikali (3–6 Yaş) – Yaşar Kemal Kültür Merkezi

Avrupa Yakası'ndaki çocuk tiyatroları ve müzikalleri de listemizde yerini aldı. Çocuğunuzun yaş grubuna uygun oyunu seçerek erkenden bilet almayı unutmayın: 

Mart Ayı Avrupa Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları:   

  • 1 Mart 12.00 – Sevimli Cin ve Alaaddin - Özgürlük Şarkısı (3–12 Yaş) – Fişekhane İkinci Sahne

  • 1 Mart 14.30 – Kuromi & Dostları (3–6 Yaş) – Mall Of İstanbul Moi Sahne

  • 7 ve 8 Mart 13.00 & 15.00 – ETİ Çocuk Tiyatrosu Bir Bilmecem Var Çocuklar (5–12 Yaş) – Küçükçekmece Atakent Kültür Merkezi

  • 8 Mart 14.00 – Ramazan Neşesi (3 + Yaş) – Efsahne Beyoğlu

  • 14 Mart 13.00 & 15.00 – Rapunzel (2 + Yaş) – Yaşar Kemal Kültür Merkezi

  • 14 Mart 14.00 – Oliver Twist (4–17 Yaş) – DasDas İstinyePark Tiyatro Salonu

  • 14 Mart 13.00 – Moonlight - İngilizce Çocuk Tiyatrosu (4–6 Yaş) – Akatlar Kültür Merkezi

  • 14 Mart 13.00 – Köpekler Bale Yapar (2 Yaş +) – Kanyon Cambazhane

  • 15 Mart 13.00 – Oyuncak Arkadaşlar (3 Yaş +) – DasDas İstinyePark Tiyatro Salonu

  • 16 Mart 13.00 – Sevimli Cin ve Alaaddin - Özgürlük Şarkısı (2 Yaş +) – Kanyon Cambazhane

  • 29 Mart 14.00 – Susam Sokağı 'Kurabiye Operasyonu' (2 Yaş +) – HOP Sahne

Mart Ayı Avrupa Yakası Çocuk Müzikalleri: 

  • 29 Mart 13.00 & 15.00 – Çizmeli Kedi Müzikali (2 + Yaş) – Mall Of İstanbul Moi Sahne

Mart Ayında İstanbul'da Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

1. Hoplayanlar (Hoppers) 

  • Konusu: Bilim insanlarının insan bilincini robot hayvanlara aktarmayı başardığı bir dünyada, hayvansever Mabel bir kunduzun zihnine girer. Mabel, hayvanlar aleminde hem eğlenceli hem de doğanın dengesini korumaya yönelik büyük bir maceraya atılır. 

Vizyon Tarihi: 6 Mart 2026 

Yaş Aralığı: 6+ Yaş

  • 2. Dino Ailesi 

  • Konusu: Tarih öncesi çağlarda geçen bu animasyonda, sevimli bir dinozor ailesinin yuvalarını korumak ve bir arada kalmak için çıktıkları heyecan dolu göç yolculuğu anlatılıyor. Aile bağları ve cesaret üzerine kurulu bir hikaye. 

Vizyon Tarihi: 13 Mart 2026 

Yaş Aralığı: Genel İzleyici

  • 3. Dedektif Reptır 

  • Konusu: Türkiye’nin ilk kukla dedektif filmi olan yapımda, Reptır ve ekibi gizemli olayları çözmek için kolları sıvar. İpuçlarını takip ederek büyük bir sırrı aydınlatmaya çalışan ekip, çocuklara problem çözme ve dostluğun önemini gösteriyor. 

Vizyon Tarihi: 13 Mart 2026 

Yaş Aralığı: Genel İzleyici

  • 4. Şarkıcı Balina 

  • Konusu: Kendi sihirli şarkısını bulmaya çalışan genç balina Vincent'ın hikayesi. Yanına aldığı sadık dostlarıyla birlikte okyanusları tehdit eden bir canavara karşı koymak ve tüm deniz canlılarını kurtarmak için derin bir yolculuğa çıkar. 

Vizyon Tarihi: 13 Mart 2026 

Yaş Aralığı: Genel İzleyici

Mart Ayında İstanbul'da Çocuklar İçin Hangi Konserler Var?

İstanbul'un dört bir köşesi hem çocuklar hem de aileler için bir eğlence merkezi olmaya devam ediyor. Tiyatro ve müzikallerin yanında, çocuklar için düzenlenen neşeli konserlere de davetlisiniz. Kentin kültür ve sanat etkinliklerini renklendiren konserlerle Mart ayının çocuk konserleri takvimi: 

Mart Ayında Anadolu Yakası Çocuk Konserleri

  • 1 Mart 12.00 & 14.00 – Şubadap Çocuk (3 Yaş +) – Sahne Dragos

  • 7 Mart 11.00 & 13.00 & 15.00 – Kırmızı Balık Denizaltı Müzikali (0–7 Yaş) – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 8 Mart 11.00 & 13.00 & 15.00 – Ceviz Adam Müzikali – Hilltown Seyirlik Sahne

Mart Ayında Avrupa Yakası Çocuk Konserleri

  • 7 Mart 16.00 – Şubadap Çocuk (3 Yaş +) – HOP Sahne

  • 7 Mart 13.00 – Gönül Yeprem ile Neşeli Notalar Çocuk Konseri (3–17 Yaş) – Açi Okullari Sariyer Sahnesi

  • 29 Mart 13.00 – Ceviz Adam Müzikali – Trump Sahne

Mart Ayında İstanbul'da Karnaval, Sirk ve İllüzyon Gösterisi Var mı?

Mart ayında, İstanbul'da çocuklar için düzenlenen gösteri, illüzyon, karnaval, şov, bale ve opera etkinlikleri bulunuyor. İşte, çocukların klasik sanatlarla tanışmaları için mükemmel bir fırsat sunan bazı etkinlikler: 

Mart Ayında Anadolu Yakası'nda İllüzyonlar Gösterileri

  • 1 Mart 13.00 – The Illusionist - Enver Ertaş (3 Yaş +) – Watergarden Performans Merkezi Duru Ataşehir

  • 7 Mart 12.00 – Madagaskar Sirki - Büyülü Dünya Turu (2 Yaş +) – Kadıköy Eğitim Sahnesi

  • 8 Mart 12.00 – The Illusionist - Enver Ertaş (3 Yaş +) – Sahne Dragos

  • 16 Mart 13.00 & 15.00 – Sermet Erkin - Çocuklar için İnteraktif İllüzyon Gösterisi (4 –17 Yaş) – Hiltown Seyirlik Sahne

Mart Ayında Avrupa Yakası'nda Gidilecek Gösteriler

  • 14 Mart 15.00 – Sermet Erkin - Çocuklar için İnteraktif İllüzyon Gösterisi (4 –17 Yaş) – HOP Sahne

  • 21 Mart 12.00 – Necmi Yapıcı ile Eğlence Karnavalı (5 Yaş +) – Torium Sahne

  • 28 Mart 14.00 – Lemi Abi ve Zuzi Show (5 Yaş +) – Mall Of İstanbul Moi Sahne

Mart Ayında Anadolu Yakası Çocuk Operası ve Bale

  • 28 Mart 13.00 & 15.00 – Fındıkkıran'ın Sihirli Dünyası (3 + Yaş) – Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi Boğaziçi Salonu

  • 28 Mart 13.00 & 15.00 – Fındıkkıran'ın Sihirli Dünyası (3 + Yaş) –Watergarden Performans Merkezi Duru Ataşehir

Mart Ayında İstanbul'da Çocuklarla Nereye Gidilir? Hangi Etkinlikler Var?

İstanbul'da Mart ayında, çocuklarınızın gelişimine katkı sağlayacak, el becerilerini geliştirecek ve sosyal becerilerini artıracak pek çok atölye ve workshop'lar bulunuyor. Çocuklarınıza hem eğlenme hem de öğrenme fırsatı sunan etkinliklerden bazılarını sizin için listeledik:

Avrupa Yakası'nda Çocuklar İçin Atölyeler

  • Müzedeki Sır Yaratıcı Drama Atölyesi – Meraklı dramacılar keşif yolculuğuna çıkıyor. Bu atölyede çocuklar, hayal dünyasında canlandırdıkları heykeller ve sanat eserleri arasında iz sürecek, kaybolan bir yapıtı duyu farkındalığıyla keşfedecek.

Etkinlik Türü: Atölye Yaş Sınırı: (4-6)

28 Mart 13.00 - AKM Çocuk Sanat Merkezi

  • Karalamanın Sanat Yolculuğu Resimli Drama Atölyesi – Oyuncu Gamze Dar eşliğinde çocuklar, gözleri kapalı kağıtlara karaladıkları şekilleri yorumlayıp bu şekilleri canlandırarak hayata geçiriyor. Keşif ve yaratıcılık, renklerle bir araya geliyor.

Etkinlik Türü: Atölye Yaş Sınırı: (7-11)

21 Mart 14.00 - AKM Çocuk Sanat Merkezi

28 Mart 14.00 - AKM Çocuk Sanat Merkezi

Anadolu Yakası'nda Çocuklar İçin Atölyeler: 

  • Doğa Atölyeleri – Baharın gelişi ile Mart ayı açık alan doğa atölyelerinde çocuklarınızı birbirinden farklı atölyelere götürebilirsiniz. Mart'ın ilk haftasında Rüzgarı Hissediyorum, 8-14 Mart'ta Su ve Doğa Keşfi, 15-21 Mart'ta Doğadan Sanat Atölyesi, 22-28 Mart Minik Doğa Kaşifleri ve 29 Mart'ta Toprak & Yaşam Atölyesi, Atölye Orman'da! 

Etkinlik Türü: Atölye Yaş Sınırı: (3-6)

1-7 Mart - Çekmeköy Doğa Parkı

8-14 Mart - Çekmeköy Doğa Parkı

15-21 Mart - Çekmeköy Doğa Parkı

22-28 Mart - Çekmeköy Doğa Parkı

Mart Ayında İstanbul'da Hangi Müzeye Gidilmeli?

Müzeler, çocukların dikkatini çeken koleksiyonlar, interaktif sergiler, etkinlikler ve keşif öğeleriyle İstanbul'un dört bir köşesinde yer alıyor. Bu hafta sizin için seçtiğimiz müzeler ise şu şekilde: 

  • İstanbul Arkeoloji Müzeleri – Tarih meraklı çocuklarla aileleri çağıran bu kapsamlı müze, antik çağlardan Osmanlı dönemine uzanan etkileyici eser koleksiyonlarıyla tarih yolculuğu sağlar.

  • Topkapı Sarayı Müzesi – Osmanlı sultanlarının yaşantısını, hazineleri ve saray yaşamını keşfetmek için çocuklara zengin bir tarih deneyimi sunar.

  • Panorama 1453 Tarih Müzesi – 360° panorama görselleriyle İstanbul’un fethini adeta yaşamış gibi hissettiren etkileyici bir tarih sergisi.

  • Barış Manço Evi Müzesi – Ünlü sanatçı Barış Manço’nun yaşamı ve eserleri üzerinden çocuklara müzik, hikâye ve yaratıcılık dolu bir kültür ziyafeti sunar.

Kültür, Sanat ve Eğlence Mekanları

  • KidZania İstanbul – Miniklerin kendi rollerini keşfettiği eğitici oyun dünyası, eğlence ve öğrenmeyi birleştirir.

  • İstanbul Akvaryum – Deniz canlılarıyla dolu büyülü tünellerde küçük kaşifleri bekleyen su altı macerası.

Çevrimiçi Resim Sergisi 

  • Benim Sanatım Resim Galerisi (İstanbul Modern) – Çocukların kendi sanatsal üretimlerini paylaştığı bir çevrimiçi resim galerisi. İstanbul Modern’in “Benim Sanatım” sergisi ile çocuklar, müze atölyeleri ve eğitim programlarından ilham alarak eserlerini oluşturuyor ve platformda sergiliyorlar.

  • İstanbul Modern’in “Dijital Öğrenme” Programı – 4 ila 14 yaş arası çocuklar ve aileleri için hazırlanan sergi teknoloji tabanlı bir sanat eğitimidir. Çocuklar müzedeki koleksiyonları gezerken tablet veya telefonlarıyla eserler hakkında bilgi alabilir, eğlenceli uygulamalar ve etkinliklerle sanatı keşfedebilirler. Ayrıca evde ya da müzede yapılabilecek interaktif dijital içerikler, videolar ve rehberlerle modern ve çağdaş sanatı yorumlamanın yollarını öğrenirler.

UYARI: Müze ve etkinlik alanları genellikle hafta içi ve hafta sonu ziyaret edilebilir. Ancak müze, sergi, atölye ve çocuk etkinliklerine gitmeden önce müze ve etkinlik merkezlerinin güncel takvimlerini kontrol etmelisiniz! Dijital bilet seçeneği ile sıra beklemeden müze ziyaretleri yapabilirsiniz.  

İstanbul'da Ramazan Etkinlikleri Var mı? Ramazan Etkinlikleri Nerede?

Panorama 1453 Tarih Müzesi, 21 Şubat - 14 Mart 2026 tarihlerinde Ramazan ayına özel bir etkinlik programı düzenliyor. Program, geleneksel gösteriler, tiyatral performanslar ve yaratıcı atölyeler içeriyor. Ayrıca çocuklar, çeşitli atölyelerde kendi çalışmalarını yapma fırsatı bulacaklar. İşte Mart ayı etkinlik programı: 

1 Mart 2026 – Pazar:

  • 14.30 – 15.30 | Çocuk Etkinlikleri - Nasreddin Hoca ve İbiş: İbiş Neredesin (Tiyatral Performans)

  • 15.30 – 16.30 | Çocuk Etkinlikleri- Geleneksel Motiflerle Bez Çanta Boyama Atölyesi

7 Mart 2026 – Cumartesi

  • 13.00 – 14.00 | Çocuk Etkinlikleri - Karagöz Hacivat Hayalden Geleceğe (Tiyatral Performans)

  • 14.00 – 15.00 | Çocuk Etkinlikleri - Ramazan Hilali Yapım Atölyesi

  • 15.30 – 16.30 | Çocuk Etkinlikleri - Masal Masal Ramazan (İnteraktif Masal Anlatımı)

8 Mart 2026 – Pazar: 

  • 14.30 – 15.30 | Çocuk Etkinlikleri - Kendi Ramazan Hilalini Tasarla

  • 15.30 – 16.30 | Çocuk Etkinlikleri - Beyfendi İbiş (Tiyatral Performans)

14 Mart 2026 – Cumartesi: 

  • 13.00 – 14.00 | Çocuk Etkinlikleri - Ramazan Kandili Yapım Atölyesi

  • 14.00 – 15.00 | Çocuk Etkinlikleri - Gelenekten Geleceğe Tasvir Atölyesi

  • 15.00 – 16.00 | Çocuk Etkinlikleri - Minik Gölge Oyunu Yapım Atölyesi

NOT: Etkinlikler ücretsizdir. Ancak katılım için Radar Türkiye üzerinden kayıt olunması gerekmektedir.

Hasköy Parkı Etkinlik Çadırı Etkinlikleri: 

Beyoğlu Belediyesi etkinlikleri ise 1 Mart'tan 17 Mart Salı gününe kadar sürüyor. Hasköy Parkı Etkinlik Çadırı'nda gerçekleşecek etkinlikler arasında: 

  • Sinema Gösterimleri

  • Karagöz Hacivat Etkinlikleri 

  • Yüz Boyama Sanatı

  • Balon Katlama Atölyeleri

  • Yarışmalar ve Konserler bulunuyor. 

Etkinlik takvimi için Beyoğlu Belediyesi'nin Instagram sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 

İBB SineBüs Mart Ayında Nerede?

SineBüs, Ramazan ayı boyunca İstanbul'un çeşitli ilçelerinde ücretsiz film gösterimleri yapmak üzere yola çıkıyor. Etkinlik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından düzenleniyor. Program, 21 Şubat'ta Beykoz'da başlayacak. Gösterim noktaları arasında ise Şile'den Çekmeköy'e Pendik'ten Sultangazi'ye 8 ilçe yer alıyor. 

Ramazan Ayında SineBüs Gösterim Noktaları

  • 1 Mart Pazar: Pendik

  • 7 Mart Cumartesi: Silivri

  • 8 Mart Pazar: Çatalca

  • 14 Mart Cumartesi: Arnavutköy

  • 15 Mart Pazar: Sultangazi

