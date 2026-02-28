onedio
Hayatını Kaybeden Genç Oyuncu İbrahim Yıldız’ın Meslektaşları Son Yolculuğunda Yalnız Bırakmadı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
28.02.2026 - 16:52

İstanbul Kartal’da şiddetli rüzgar nedeniyle üzerine ağaç devrilen İbrahim Yıldız 6 aydır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu. Henüz 27 yaşındaki genç oyuncudan geçtiğimiz gün acı haber geldi. Hayata gözlerini yuman İbrahim Yıldız sevenlerini yasa boğdu. Bugün ise genç oyuncunun cenaze töreni için sevenleri bir araya geldi. Cenazede oyuncu arkadaşları da yerini aldı.

Kaynak: 2. Sayfa & Birsen Altuntaş

Duy Beni dizisiyle tanıdığımız İbrahim Yıldız 15 Ağustos 2025’ten beri yoğun bakımdaydı.

Olay Kartal’da Orta Mahalle Nur Sokak’ta yaşanmış, genç oyuncu kötü hava koşulları nedeniyle devrilen ağacın altına kalarak ağır yaralanmıştı. Sevenleri bir an olsun umudu kesmemiş, dualar eksik olmamıştı. Ancak ne yazık ki geçtiğimiz gün acı haber geldi.

Cenazesinin bugün ikindi namazına müteakip Safa Camii’nde gerçekleşeceği duyurulmuştu. Genç oyuncunun arkadaşları son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Alina Boz, Sude Zülal Güler, Rabia Soytürk ve Miray Akay gibi isimler objektiflere yansıdı.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
