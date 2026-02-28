Hayatını Kaybeden Genç Oyuncu İbrahim Yıldız’ın Meslektaşları Son Yolculuğunda Yalnız Bırakmadı
İstanbul Kartal’da şiddetli rüzgar nedeniyle üzerine ağaç devrilen İbrahim Yıldız 6 aydır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu. Henüz 27 yaşındaki genç oyuncudan geçtiğimiz gün acı haber geldi. Hayata gözlerini yuman İbrahim Yıldız sevenlerini yasa boğdu. Bugün ise genç oyuncunun cenaze töreni için sevenleri bir araya geldi. Cenazede oyuncu arkadaşları da yerini aldı.
Kaynak: 2. Sayfa & Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Duy Beni dizisiyle tanıdığımız İbrahim Yıldız 15 Ağustos 2025’ten beri yoğun bakımdaydı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte detaylar 👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın