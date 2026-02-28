2000'lerin Romantik Komedi Yıldızı Amanda Bynes’in Değişimini Görenler İnanmak İstemedi

Şöhreti çocukken yakalayan pek çok ismin, yetişkinliğinde bu şöhretin getirdiği bedeller yüzünden pek çok sorunla boğuştuğuna şahit olduk. Bu durum elbette dönemini kasıp kavuran bu isimlerin hayranlarını ciddi anlamda üzdü.

2000'li yıllarda Nickelodeon yıldızı olarak parlayan, 'Seksi Futbolcu', 'Aşk Adası, 'Adı Çıkmış' gibi yapımlarla tanınan Bynes, 2010 yılından sonra oyunculuğu bıraktığını açıklamıştı. Şimdilerde daha çok moda tasarımı ve kişisel projeleriyle ilgilenen Byners, zaman zaman sağlık sorunları nedeniyle de tekrar gündeme geliyor. Kendisinin yıllar içindeki değişimini gösteren bir video sosyal medyada viral oldu. Güzel oyuncunun değişimi, pek çok kişiyi şaşırttı.