2000'lerin Romantik Komedi Yıldızı Amanda Bynes’in Değişimini Görenler İnanmak İstemedi

28.02.2026 - 16:43

Şöhreti çocukken yakalayan pek çok ismin, yetişkinliğinde bu şöhretin getirdiği bedeller yüzünden pek çok sorunla boğuştuğuna şahit olduk. Bu durum elbette dönemini kasıp kavuran bu isimlerin hayranlarını ciddi anlamda üzdü. 

2000'li yıllarda Nickelodeon yıldızı olarak parlayan, 'Seksi Futbolcu', 'Aşk Adası, 'Adı Çıkmış' gibi yapımlarla tanınan Bynes, 2010 yılından sonra oyunculuğu bıraktığını açıklamıştı. Şimdilerde daha çok moda tasarımı ve kişisel projeleriyle ilgilenen Byners, zaman zaman sağlık sorunları nedeniyle de tekrar gündeme geliyor. Kendisinin yıllar içindeki değişimini gösteren bir video sosyal medyada viral oldu. Güzel oyuncunun değişimi, pek çok kişiyi şaşırttı.

Psikolojik sorunlar, madde bağımlılığı, vasilik süreci...

Psikolojik sorunlar, madde bağımlılığı, vasilik süreci...

Amanda Bynes, uzun yıllar boyunca bipolar bozukluk ve şizofreni gibi ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele etti. Bu süreçte birçok kez psikiyatri kliniklerinde tedavi gördü. Geçmişte madde kullanımıyla ilgili sorunlar yaşadığını ve bu durumun hem fiziksel görünümünü hem de davranışlarını etkilediğini kendisi de dile getirmişti.

Tıpkı Britney Spears gibi, o da uzun yıllar (yaklaşık 9 yıl) boyunca annesinin vasiliği altında yaşadı. 2022 yılında bu vasilik kararı sona erdi. Videoda gördüğünüz yüz dövmesi (kalp sembolü), farklı renkteki kaşları ve saçları, onun kendini ifade etme biçimindeki değişimin bir parçası. Ayrıca geçirdiği estetik operasyonlar ve yaşadığı zorlu süreçlerin etkisi yüz hatlarında belirgin bir fark yarattı.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
