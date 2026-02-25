onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Diş Teli Tedavisi ve Çene Ameliyatı Geçiren Bir Kadın Yaşadığı Değişimi Paylaştı

Diş Teli Tedavisi ve Çene Ameliyatı Geçiren Bir Kadın Yaşadığı Değişimi Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
25.02.2026 - 15:00

İçerik Devam Ediyor

Çene ve diş problemleri, yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebiliyor. Bu tür rahatsızlıklar, günlük yaşantımızda yemek yemek, ağzı açıp kapatmak, konuşmak ve gülümsemek gibi basit eylemleri bile zorlaştırabiliyor. Bu durum, kişinin sosyal yaşamını da olumsuz etkiliyor haliyle. Bu tarz problemlerin tedavisi için de uzun bir süreç gerekiyor 

Bir sosyal medya kullanıcısı, aylar süren diş teli tedavisi ve çene ameliyatı sürecinde yaşadıklarını paylaştı. Tüm sürecin sonunda yaşadığı değişim ve mutluluğu, tedaviye başlamak isteyip de başlayamayanlara cesaret verdi.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@viktoria.alex...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Peki bu tarz bir diş ve çene tedavisi ne kadar sürer, süreç tam olarak ne kadar ilerler?

Peki bu tarz bir diş ve çene tedavisi ne kadar sürer, süreç tam olarak ne kadar ilerler?

  • Hazırlık Süreci (0-11 Ay): Videodaki kişi yaklaşık 11 ay boyunca sadece diş teli kullanarak dişlerini cerrahiye uygun konuma getirmiş. Bu aşamada dişler bazen görsel olarak daha 'bozuk' görünebilir çünkü amaç, ameliyat sonrası alt ve üst çenenin tam oturmasını sağlamaktır.

  • Cerrahi Müdahale (11. Ay): Videonun 11. ay civarında hastane görüntülerini ve yüzdeki şişliği (pembe bandajlı halini) görüyoruz. Bu, Ortognatik Cerrahi (çene ameliyatı) aşamasıdır.

  • İyileşme ve İnce Ayar (11-16+ Ay): Ameliyat sonrası diş tellerinin bir süre daha kalması gerekir. Videodaki kişi 16. ayda hala telli ve sonunda 'After' (sonra) kısmına geçiyor. Toplamda yaklaşık 1.5 - 2 yıllık bir süreçten bahsediyoruz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın