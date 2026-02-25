Diş Teli Tedavisi ve Çene Ameliyatı Geçiren Bir Kadın Yaşadığı Değişimi Paylaştı

Çene ve diş problemleri, yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebiliyor. Bu tür rahatsızlıklar, günlük yaşantımızda yemek yemek, ağzı açıp kapatmak, konuşmak ve gülümsemek gibi basit eylemleri bile zorlaştırabiliyor. Bu durum, kişinin sosyal yaşamını da olumsuz etkiliyor haliyle. Bu tarz problemlerin tedavisi için de uzun bir süreç gerekiyor

Bir sosyal medya kullanıcısı, aylar süren diş teli tedavisi ve çene ameliyatı sürecinde yaşadıklarını paylaştı. Tüm sürecin sonunda yaşadığı değişim ve mutluluğu, tedaviye başlamak isteyip de başlayamayanlara cesaret verdi.