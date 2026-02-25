onedio
Dr. Tuba Güleç Hap Yutmakta Zorlananlar İçin İki Basit Yöntem Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
25.02.2026 - 08:46

Hap yutmak kimileri için tam bir kabus. Bu basit ve günlük hayatın bir parçası olan eylem, bazı kişiler için gerçekten çok zor olabiliyor. Bu sebeple ilaç içmeyi reddedenler bile var. Hap yutma korkusu, çoğu zaman psikolojik, bu engeli aşmak için çeşitli teknikler ve yöntemler bulunuyor. 

Dr. Tuba Güleç hap yutmakta zorlananlar için 2 basit teknik anlattı. İki yöntemin de iyi anlaşılması için kamera karşısına nasıl yapılacağını ilaçla gösterdi.

Peki bazılarımız ilaç yutmakta neden bu kadar zorlanıyor?

  • Boğulma Korkusu (Fagofobi): Birçok insan, hapın boğazına kaçacağı veya orada takılıp kalacağı korkusuyla (fagofobi) hap yutmakta zorlanır. Bu durum, boğaz kaslarının istemsizce kasılmasına neden olarak yutma işlemini gerçekten daha zor hale getirir.

  • Öğürme Refleksi: Bazı insanların öğürme refleksi çok daha hassastır. Hapın dilin arkasına değmesi bile bu refleksi tetikleyebilir.

  • Hapın Boyutu ve Şekli: Büyük, köşeli veya pürüzlü yüzeye sahip hapları yutmak doğal olarak daha zordur.

  • Ağız Kuruluğu: Yeterli tükürük veya su olmadığında hap boğaza yapışabilir ve kayması zorlaşır.

  • Darlıklar: Videoda bahsedildiği gibi, yemek borusundaki bazı yapısal darlıklar hapın geçişini zorlaştırabilir.

