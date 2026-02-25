Dr. Tuba Güleç Hap Yutmakta Zorlananlar İçin İki Basit Yöntem Gösterdi

Hap yutmak kimileri için tam bir kabus. Bu basit ve günlük hayatın bir parçası olan eylem, bazı kişiler için gerçekten çok zor olabiliyor. Bu sebeple ilaç içmeyi reddedenler bile var. Hap yutma korkusu, çoğu zaman psikolojik, bu engeli aşmak için çeşitli teknikler ve yöntemler bulunuyor.

Dr. Tuba Güleç hap yutmakta zorlananlar için 2 basit teknik anlattı. İki yöntemin de iyi anlaşılması için kamera karşısına nasıl yapılacağını ilaçla gösterdi.