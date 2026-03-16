Ebru Şahin “Ürkek” Açıklamasını Cedi Osman’la Tiye Aldı

Gülistan Başköy - Magazin Editörü
2022’den bu yana milli basketbolcu Cedi Osman ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Ebru Şahin, eşi hakkında yaptığı “ürkek” itirafıyla geçtiğimiz günlerde gündem olmuştu. Açıklaması sosyal medyada geniş yankı uyandırırken birçok yorum da beraberinde geldi. Ünlü oyuncu bu kez eşiyle birlikte çektiği eğlenceli bir video ile gündeme geldi. Şahin, gelen tepkileri Cedi Osman’la paylaştığı video ile tiye aldı.

Ünlü oyuncu Ebru Şahin, geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olmuş ve samimi açıklamalarıyla gündeme gelmişti.

Enerjisi ve içten tavırlarıyla dikkat çeken ünlü oyuncu, programdaki sohbetiyle sosyal medyada da çok konuşulmuştu.

Magazin dünyasının yakından takip ettiği ünlü çiftlerden biri olan Ebru Şahin ve Cedi Osman, 2022 yılında dünyaevine girmişti. Mutlu evlilikleriyle sık sık gündeme gelen çift, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Programda eşi hakkında konuşan Ebru Şahin’in yaptığı bir itiraf ise herkesi şaşırtmıştı.

Şahin, eşinin beklenmedik derecede ürkek olduğunu söyleyerek, “Biraz fazla ürkek diyeyim. Yatarken bütün kapı ve pencereleri kilitliyor, neredeyse çekmeceleri de kilitleyecek. Ben de ‘Aşkım ben buradayım korkma’ diyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü oyuncunun bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.

Ebru Şahin bu kez ise eşi Cedi Osman ile birlikte çektiği eğlenceli bir video ile gündeme geldi.

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda ikilinin birlikte gülüp eğlendiği anlar dikkat çekti. Şahin paylaşımında gelen yorumlara da esprili bir dille yanıt verdi. Ünlü oyuncu açıklamasında, “Düz adam sami olan ben, eğlence programında evimin salonunda konuşur gibi bir samimiyetle beyime tedbir değil de aramızdaki espri dolayısıyla ‘ürkek’ dediğim için toksik maskülenitenin kitabı yeniden yazılıyor şu an. Ay daha neler konuştuk. Tatlı tatlı uyarı mı koyulsaydı ‘has erkolar izlemesin incinirler’ diye?” ifadelerini kullandı.

Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
