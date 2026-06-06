İstanbul Sokaklarına Tebeşirle Seksek Çizme Akımı Başlatan Fenomen İnsanların Enerjisini Değiştirdi

Pek çok kişi günün yoğunluğu ve şehrin karmaşasında çizilen sekseği görmeden geçti. Hatta birçoğu gözlerini telefon ekranından kaldırmadı. Ancak tüm bu kalabalığın içinde tebeşirle çizilmiş numaraları görür görmez adımlarını değiştirip seksek oynamaya başlayan, yüzünde kocaman bir gülümsemeyle çocukluğuna dönen yetişkinlerin varlığı, projenin amacına ulaştığının en güzel kanıtı oldu. Şehrin içindeki o saf çocuğu yeniden diriltmek için sadece birkaç renkli tebeşir ve biraz cesaret yetti. Projenin devamında neler olacağı ise merak konusu.