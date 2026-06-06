İstanbul Sokaklarına Tebeşirle Seksek Çizme Akımı Başlatan Fenomen İnsanların Enerjisini Değiştirdi

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Çocukluğumuzun en masum, en hareketli ve en rekabetçi sokak oyunları, betonlaşan dünya ve akıllı telefonlarla birlikte unutuldu. Bir dönem sabahtan akşama kadar eğlendiğimiz o oyunlardan yeni neslin haberi bile yok.
'aliumutusta' isimli içerik üreticisi tatlı bir sosyal sorumluluk projesine başladı. İçerik üreticisi, tebeşirlerini yanına alarak bir ay boyunca şehrin farklı noktalarındaki kaldırımlara seksek çizgileri çizeceği uzun soluklu serüveninin ilk gününü takipçileriyle paylaştı.
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4. günü de buradan izleyebilirsiniz;
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İnsanların enerjisi değişti.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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