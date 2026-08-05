Kızının Marketten Soyulmuş Muz Aldığını Gören Annenin Tepkisine Sonuna Kadar Hak Vereceksiniz

Günlük hayatın yoğun koşturmacası içinde bazen en büyük neşe kaynağımız ailemizle yaptığımız küçük şakalar oluyor. Özellikle annelerle yaşanan tatlı atışmalar ve onların o sevimli siniri, bazen günün stresini tamamen unutturabiliyor. Pahalılaşan hayat şartları ve tüketim çılgınlığı üzerine yapılan şakalar ise annelerin o kendine has, gerçekçi tepkileriyle birleştiğinde ortaya seyir zevki yüksek tartışmalar çıkabiliyor.

'erdemerve' isimli içerik üreticisi, market alışverişi dönüşü annesine unutamayacağı bir şaka hazırladı. Paketlenmiş ve soyulmuş muzları 990 TL'ye satın aldığını iddia eden genç kadının şakası ve annesinin bu durum karşısında yaşadığı büyük şaşkınlık, izleyenleri güldürdü.