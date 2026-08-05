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Kızının Marketten Soyulmuş Muz Aldığını Gören Annenin Tepkisine Sonuna Kadar Hak Vereceksiniz

Kızının Marketten Soyulmuş Muz Aldığını Gören Annenin Tepkisine Sonuna Kadar Hak Vereceksiniz

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
05.08.2026 - 09:48

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Günlük hayatın yoğun koşturmacası içinde bazen en büyük neşe kaynağımız ailemizle yaptığımız küçük şakalar oluyor. Özellikle annelerle yaşanan tatlı atışmalar ve onların o sevimli siniri, bazen günün stresini tamamen unutturabiliyor. Pahalılaşan hayat şartları ve tüketim çılgınlığı üzerine yapılan şakalar ise annelerin o kendine has, gerçekçi tepkileriyle birleştiğinde ortaya seyir zevki yüksek tartışmalar çıkabiliyor. 

'erdemerve' isimli içerik üreticisi, market alışverişi dönüşü annesine unutamayacağı bir şaka hazırladı. Paketlenmiş ve soyulmuş muzları 990 TL'ye satın aldığını iddia eden genç kadının şakası ve annesinin bu durum karşısında yaşadığı büyük şaşkınlık, izleyenleri güldürdü.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/Da5oD4...
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"Ben bunu alanın aklından şüphe ederim, bunu hemen iade et!"

"Ben bunu alanın aklından şüphe ederim, bunu hemen iade et!"

Son dönemde pek çok yiyeceğin 'pratik' hali satılıyor. Soyulmuş, doğranmış sebze ve meyveler özellikle çalışanların işini kolaylaştırıyor. Fakat ebeveynler henüz bu pratikliği tam olarak kabul edebilmiş değil. Meyve ve sebzeleri soymanın ne kadar zor olabileceğini akılları almıyor. 

Eve elinde bir poşetle gelen kadın, annesinden eşyaları yerleştirmesini istedi. Poşetin içinden çıkan soyulmuş muzları gören anne, üzerindeki etiketi okuduğunda adeta şok geçirdi. Etikette yazan 990 liralık  rakamı gören anne, oldukça gerçekçi bir tepki verdi. İşten ve okuldan gelen çocukların pratik bir şekilde muz yiyebilmesi için bu ürünü hazır aldığını savunan genç kadın, annesinin 'Ben bunu alanın aklından şüphe ederim, bunu hemen iade et!' yorumuyla karşılaştı. Annenin pratiklik savunmasına karşı gösterdiği sert ve samimi tepkiler izleyenleri kahkahaya boğdu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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