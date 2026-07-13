Bir İçerik Üreticisi Tatil Yaptığı Her Şey Dahil Otelin Parasını Yemeklerle Çıkarmaya Çalıştı

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Tatil yapmak artık pek çok kişi için lüks. Her şey dahil tatil köyüne adım attığınızda, ödediğiniz yüksek günlük ücretin hakkını tam anlamıyla verip veremeyeceğiniz her zaman büyük bir merak konusu. Birçok tatilci, otelin sunduğu sınırsız imkanları ve açık büfe lezzetleri sonuna kadar değerlendirerek maliyeti dengelemeye çalışıyor. Peki açık büfe, otelin ücretini öder mi?
İçerik üreticisi Kartal Gökberk Gönülkırmaz, gittiği her şey dahil otelin ücretini, yediği yemeklerle çıkarmaya çalıştı. Gün boyu yemek yiyen içerik üreticisi, pek çok kişinin merakını giderdi.
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Peki oteller gerçekten böyle bir şeye izin verir mi? Maliyet hesabı nasıl yapılıyor?
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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