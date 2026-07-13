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Bir İçerik Üreticisi Tatil Yaptığı Her Şey Dahil Otelin Parasını Yemeklerle Çıkarmaya Çalıştı

Bir İçerik Üreticisi Tatil Yaptığı Her Şey Dahil Otelin Parasını Yemeklerle Çıkarmaya Çalıştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.07.2026 - 09:07 Son Güncelleme: 13.07.2026 - 09:18

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Tatil yapmak artık pek çok kişi için lüks. Her şey dahil tatil köyüne adım attığınızda, ödediğiniz yüksek günlük ücretin hakkını tam anlamıyla verip veremeyeceğiniz her zaman büyük bir merak konusu. Birçok tatilci, otelin sunduğu sınırsız imkanları ve açık büfe lezzetleri sonuna kadar değerlendirerek maliyeti dengelemeye çalışıyor. Peki açık büfe, otelin ücretini öder mi?

İçerik üreticisi Kartal Gökberk Gönülkırmaz, gittiği her şey dahil otelin ücretini, yediği yemeklerle çıkarmaya çalıştı. Gün boyu yemek yiyen içerik üreticisi, pek çok kişinin merakını giderdi.

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Peki oteller gerçekten böyle bir şeye izin verir mi? Maliyet hesabı nasıl yapılıyor?

Peki oteller gerçekten böyle bir şeye izin verir mi? Maliyet hesabı nasıl yapılıyor?

Oteller 'her şey dahil' veya açık büfe sistemlerinde bu tür durumlar için zaten kapsamlı maliyet hesapları yaparlar ve buna izin verirler. Oteller fiyatlandırmayı kişi başı maksimum tüketime göre değil, tüm müşterilerin ortalama tüketimine göre belirler. Videodaki gibi sınırları zorlayan birkaç müşteri çıksa da, çoğu insan kapasitesinin çok altında tüketim yapar. Az yiyenler, çok yiyenlerin maliyetini dengeler. Ayrıca oteller malzemeleri bizim marketten aldığımız fiyatlardan çok daha ucuza, tonlarca ve toptan tedarik ederler. Bu yüzden videoda '1400 TL' veya '800 TL' olarak tahmin edilen tabakların otele hammadde maliyeti genellikle bunun çok küçük bir kısmıdır.

Açık büfede yemekler toplu üretildiği için porsiyon başına düşen işçilik, enerji ve hazırlık maliyeti çok düşüktür. Otel için 100 kişilik yemek yapmakla 110 kişilik yemek yapmak arasında büyük bir maliyet farkı oluşmaz. Otelin asıl kazancı oda satışından ve yüksek doluluk oranından gelir. Bu tür zengin büfeler müşteri çekmek için harika bir pazarlama aracıdır. Odalar dolduğu sürece yiyecek maliyetleri otel için devede kulak kalır. Profesyonel oteller hangi malzemeden ne kadar tüketileceğini gelişmiş algoritmalar ve geçmiş verilerle çok iyi tahmin eder. Kalan malzemeler gıda güvenliği kurallarına uygun şekilde sonraki öğünlerde değerlendirilerek israf minimuma indirilir. Bu yüzden aslında açık büfe sistemi herkes için karlı bir sistemdir.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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