Bir İçerik Üreticisi Tatil Yaptığı Her Şey Dahil Otelin Parasını Yemeklerle Çıkarmaya Çalıştı

Oteller 'her şey dahil' veya açık büfe sistemlerinde bu tür durumlar için zaten kapsamlı maliyet hesapları yaparlar ve buna izin verirler. Oteller fiyatlandırmayı kişi başı maksimum tüketime göre değil, tüm müşterilerin ortalama tüketimine göre belirler. Videodaki gibi sınırları zorlayan birkaç müşteri çıksa da, çoğu insan kapasitesinin çok altında tüketim yapar. Az yiyenler, çok yiyenlerin maliyetini dengeler. Ayrıca oteller malzemeleri bizim marketten aldığımız fiyatlardan çok daha ucuza, tonlarca ve toptan tedarik ederler. Bu yüzden videoda '1400 TL' veya '800 TL' olarak tahmin edilen tabakların otele hammadde maliyeti genellikle bunun çok küçük bir kısmıdır.

Açık büfede yemekler toplu üretildiği için porsiyon başına düşen işçilik, enerji ve hazırlık maliyeti çok düşüktür. Otel için 100 kişilik yemek yapmakla 110 kişilik yemek yapmak arasında büyük bir maliyet farkı oluşmaz. Otelin asıl kazancı oda satışından ve yüksek doluluk oranından gelir. Bu tür zengin büfeler müşteri çekmek için harika bir pazarlama aracıdır. Odalar dolduğu sürece yiyecek maliyetleri otel için devede kulak kalır. Profesyonel oteller hangi malzemeden ne kadar tüketileceğini gelişmiş algoritmalar ve geçmiş verilerle çok iyi tahmin eder. Kalan malzemeler gıda güvenliği kurallarına uygun şekilde sonraki öğünlerde değerlendirilerek israf minimuma indirilir. Bu yüzden aslında açık büfe sistemi herkes için karlı bir sistemdir.