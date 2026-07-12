Bir İçerik Üreticisi Hatay'da Depremden Sonra Terk Edilen Oteli Gezdi

Ülkemiz 6 Şubat 2023'te tarihinin en büyük felaketini yaşadı. Depremden en çok zarar gören illerimizden biri Hatay oldu. Büyük felaketlerin ardından geriye kalan yapılar, sadece taş ve betondan ibaret olmuyor. Her bir oda, her bir koridor yaşanmışlıkların sessiz birer tanığına dönüşüyor. Depremlerin fiziksel etkileri zamanla silinmeye çalışılsa da, terk edilen devasa binaların içindeki atmosfer insanı tamamen farklı bir gerçeklikle yüzleştiriyor.

Bir içerik üreticisi, Hatay'da deprem felaketinin ardından terk edilen bir otelin içerisine girdi. Otelin deprem anındaki panikle nasıl bir anda boşaltıldığı ve aradan geçen zamana rağmen eşyaların nasıl ilk günkü gibi kaldığı, özellikle o otelde vakit geçirenleri hüzünlendirdi.