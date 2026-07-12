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Bir İçerik Üreticisi Hatay'da Depremden Sonra Terk Edilen Oteli Gezdi

Bir İçerik Üreticisi Hatay'da Depremden Sonra Terk Edilen Oteli Gezdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.07.2026 - 09:05 Son Güncelleme: 12.07.2026 - 09:45

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Ülkemiz 6 Şubat 2023'te tarihinin en büyük felaketini yaşadı. Depremden en çok zarar gören illerimizden biri Hatay oldu. Büyük felaketlerin ardından geriye kalan yapılar, sadece taş ve betondan ibaret olmuyor. Her bir oda, her bir koridor yaşanmışlıkların sessiz birer tanığına dönüşüyor. Depremlerin fiziksel etkileri zamanla silinmeye çalışılsa da, terk edilen devasa binaların içindeki atmosfer insanı tamamen farklı bir gerçeklikle yüzleştiriyor. 

Bir içerik üreticisi, Hatay'da deprem felaketinin ardından terk edilen bir otelin içerisine girdi. Otelin deprem anındaki panikle nasıl bir anda boşaltıldığı ve aradan geçen zamana rağmen eşyaların nasıl ilk günkü gibi kaldığı, özellikle o otelde vakit geçirenleri hüzünlendirdi.

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3 sene geçti...

3 sene geçti...

O büyük felaketin üzerinden 3 seneden uzun bir zaman geçti. Fakat o gün yaşanan acının izleri hal taze. Depremi yaşayan şehirlerimizde hayat büyük ölçüde normale dönse de, hala yıkımın izleri her yerde. Terk edilmiş binalar, çehresi tamamen değişmiş sokaklar, her zaman içimizde bir yara olarak kalacak.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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