İzmir'de Sakini Olmadığı Sitenin Havuzuna Girerken Yakalanan Adamın Rahatlığı Sinir Bozdu

Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yaz mevsimi geldi, sıcaklar iyice bastırdı. Pek çok kişi soluğu deniz kenarlarında ve havuzda aldı. Fakat elbette herkes benzer imkanlara sahip değil. Bu yüzden pek çok kişi serinlemek için kendi yolunu bulmaya çalışıyor. Bazıları ise bunu sınırları aşarak yapıyor.
İzmir'de bir adam, oturmadığı siteye girerek havuzda keyif yapmaya başladı. Durumu fark eden bir site sakini adamı uyarmak istedi. Havuzdan çıkmayı düşünmeyen adam, kameraya rağmen rahat tavırlar sergiledi. Kadının sorularına verdiği pişkin cevaplar ise izlerken bile sinir bozdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Havuza giriyorum, burası sitenin"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın