İzmir'de Sakini Olmadığı Sitenin Havuzuna Girerken Yakalanan Adamın Rahatlığı Sinir Bozdu

Yaz mevsimi geldi, sıcaklar iyice bastırdı. Pek çok kişi soluğu deniz kenarlarında ve havuzda aldı. Fakat elbette herkes benzer imkanlara sahip değil. Bu yüzden pek çok kişi serinlemek için kendi yolunu bulmaya çalışıyor. Bazıları ise bunu sınırları aşarak yapıyor.

İzmir'de bir adam, oturmadığı siteye girerek havuzda keyif yapmaya başladı. Durumu fark eden bir site sakini adamı uyarmak istedi. Havuzdan çıkmayı düşünmeyen adam, kameraya rağmen rahat tavırlar sergiledi. Kadının sorularına verdiği pişkin cevaplar ise izlerken bile sinir bozdu.