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İzmir'de Sakini Olmadığı Sitenin Havuzuna Girerken Yakalanan Adamın Rahatlığı Sinir Bozdu

İzmir'de Sakini Olmadığı Sitenin Havuzuna Girerken Yakalanan Adamın Rahatlığı Sinir Bozdu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.07.2026 - 23:11 Son Güncelleme: 12.07.2026 - 00:05

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Yaz mevsimi geldi, sıcaklar iyice bastırdı. Pek çok kişi soluğu deniz kenarlarında ve havuzda aldı. Fakat elbette herkes benzer imkanlara sahip değil. Bu yüzden pek çok kişi serinlemek için kendi yolunu bulmaya çalışıyor. Bazıları ise bunu sınırları aşarak yapıyor. 

İzmir'de bir adam, oturmadığı siteye girerek havuzda keyif yapmaya başladı. Durumu fark eden bir site sakini adamı uyarmak istedi. Havuzdan çıkmayı düşünmeyen adam, kameraya rağmen rahat tavırlar sergiledi. Kadının sorularına verdiği pişkin cevaplar ise izlerken bile sinir bozdu.

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"Havuza giriyorum, burası sitenin"

"Havuza giriyorum, burası sitenin"

Ortak yaşam kuralları gereği, site içi havuz, spor salonu ve yeşil alan gibi sosyal imkanlar yalnızca o sitenin mülk sahiplerine veya kiracılarına aittir. Dışarıdan bir komşunun 'Ben yan binadayım' diyerek bu alanları sahiplenmesi, hem hukuki açıdan haneye tecavüz ve haksız işgal kapsamına giriyor hem de etik sınırlarını zorluyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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