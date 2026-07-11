Beyleri Biraz Kızdırdı: Estonyalı Bir Kadın Avrupalı Erkekler ile Türk Erkeklerinin Farkını Anlattı

Sosyal medyanın küreselleşmesiyle birlikte flört kavramı da değişti. Artık insanlar, dünyanın bir ucundaki insanlarla da iletişim kurabiliyor. Elbette bu da farklı kültürlerin, kulaktan dolma bilgilerin ve ön yargının kaos yaratmasına sebep olabiliyor.

Estonyalı içerik üreticisi bir kadın, Türk erkekleri ve Avrupalı erkeklerin flört tarzlarını kıyasladı. Sosyal medya platformlarında paylaştığı ilk videonun ardından gelen mesaj kutusu patlamasını anlatan genç kadın, yaşadığı şaşkınlığı ve deneyimlerini takipçileriyle paylaştı. Kadının anlattıkları, beyleri biraz kızdırdı.

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