Beyleri Biraz Kızdırdı: Estonyalı Bir Kadın Avrupalı Erkekler ile Türk Erkeklerinin Farkını Anlattı

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Sosyal medyanın küreselleşmesiyle birlikte flört kavramı da değişti. Artık insanlar, dünyanın bir ucundaki insanlarla da iletişim kurabiliyor. Elbette bu da farklı kültürlerin, kulaktan dolma bilgilerin ve ön yargının kaos yaratmasına sebep olabiliyor.
Estonyalı içerik üreticisi bir kadın, Türk erkekleri ve Avrupalı erkeklerin flört tarzlarını kıyasladı. Sosyal medya platformlarında paylaştığı ilk videonun ardından gelen mesaj kutusu patlamasını anlatan genç kadın, yaşadığı şaşkınlığı ve deneyimlerini takipçileriyle paylaştı. Kadının anlattıkları, beyleri biraz kızdırdı.
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"Fazla ısrar etmek sizi daha çekici yapmaz, tam tersine kızı uzaklaştırır"
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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