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Beyleri Biraz Kızdırdı: Estonyalı Bir Kadın Avrupalı Erkekler ile Türk Erkeklerinin Farkını Anlattı

Beyleri Biraz Kızdırdı: Estonyalı Bir Kadın Avrupalı Erkekler ile Türk Erkeklerinin Farkını Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.07.2026 - 21:04

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Sosyal medyanın küreselleşmesiyle birlikte flört kavramı da değişti. Artık insanlar, dünyanın bir ucundaki insanlarla da iletişim kurabiliyor. Elbette bu da farklı kültürlerin, kulaktan dolma bilgilerin ve ön yargının kaos yaratmasına sebep olabiliyor. 

Estonyalı içerik üreticisi bir kadın, Türk erkekleri ve Avrupalı erkeklerin flört tarzlarını kıyasladı. Sosyal medya platformlarında paylaştığı ilk videonun ardından gelen mesaj kutusu patlamasını anlatan genç kadın, yaşadığı şaşkınlığı ve deneyimlerini takipçileriyle paylaştı. Kadının anlattıkları, beyleri biraz kızdırdı. 

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"Fazla ısrar etmek sizi daha çekici yapmaz, tam tersine kızı uzaklaştırır"

"Fazla ısrar etmek sizi daha çekici yapmaz, tam tersine kızı uzaklaştırır"

Yabancı içerik üreticisinin dikkat çektiği en çarpıcı nokta, ilk videosunu paylaştıktan hemen sonra yaklaşık 100 farklı erkekten tanışma ve konuşma talepli mesajlar alması olmuş. Avrupa kültüründe bu derece yoğun, hızlı ve agresif bir dijital ilginin kesinlikle normal karşılanmadığını belirten fenomen, bu durumun Avrupalı bir kadında 'çekicilik' yaratmaktan ziyade ciddi bir ürkütücülük ve rahatsızlık hissi uyandırdığını açıkça ifade etti. Kültürel olarak ısrarcı olmanın Türk flört geleneğinde bir nevi 'özgüven' veya 'pes etmeme' göstergesi olarak kodlanmış olabileceğini, ancak batı kültüründe bu durumun kişisel alan ihlali ve taciz sınırına yakın algılanabileceğini vurguladı. 'Fazla ısrar etmek sizi daha çekici yapmaz, tam tersine kızı uzaklaştırır' uyarısında bulunan içerik üreticisi, videonun sonunda Türk kadınlarına dönerek bu durumu nasıl değerlendirdiklerini de sordu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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