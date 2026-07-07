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Yok Daha Neler! Almanya'da Yaşayan Bir Türk Şirket Yemeğinde Çıkan 1 Euro Krizini Anlattı

Yok Daha Neler! Almanya'da Yaşayan Bir Türk Şirket Yemeğinde Çıkan 1 Euro Krizini Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.07.2026 - 19:38

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Yurt dışına göç etmek, sadece o ülkede konuşulan dili değil, toplumsal genetiğe işlemiş alışkanlıkları da sıfırdan öğrenmeyi gerektiriyor. Türkiye'deki 'hesabı büyükler öder' ya da 'misafire elini cebine attırmama' düsturu, Almanya'nın katı kurallarıyla çarpıştığında ortaya trajikomik sahneler çıkabiliyor. 

'thelevent_' isimli içerik üreticisi Almanya'daki işine başladıktan sonra ekiple çıktığı ilk yemekte yaşadığı akılalmaz bir kültürel şoku takipçileriyle paylaştı. Ekibin pozisyon ve yaş olarak en küçüğü olduğunu, o ortama göre mütevazı bir maaşla işe başladığını belirten genç, masadaki kıdemli müdürler ve partnerlerle çıktığı bu ilk yemekte, 1 euro gibi bir miktarın bile nasıl büyük bir mesele haline gelebildiğini anlattı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DaXewiINu6G/
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Peki, binlerce Euro kazanan üst düzey yöneticileri 1 euronun peşine düşüren bu sistem tam olarak neyi simgeliyor?

Peki, binlerce Euro kazanan üst düzey yöneticileri 1 euronun peşine düşüren bu sistem tam olarak neyi simgeliyor?

Türkiye'de 'cimrilik' veya 'görgüsüzlük' olarak etiketlenebilecek bu durum, Alman iş ve sosyal kültüründe tamamen farklı bir anlama sahip. Alman kültüründe her birey, kendi tükettiği kaynağın maliyetinden bizzat sorumludur. Bir başkasının borcunu üstlenmek, sistemin dengesini bozmakla eşdeğer görülür. 1 euro ya da 1000 euro fark etmeksizin, hesapta bir açık olması finansal denetim mantığına aykırıdır. Partnerin faturayı getirmeyi teklif etmesi, olayın kişisel değil, tamamen sistemsel bir doğruluk takıntısı olduğunu gösteriyor. Kurumsal basamaklarda ne kadar yukarıda olursanız olun, alt kadrodaki birinin hesabını 'gönüllü olarak' ödemek o kültürde otomatik bir refleks değildir. Profesyonel sınırlar, paranın miktarından bağımsız olarak keskin hatlarla korunur.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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