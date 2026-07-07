Yok Daha Neler! Almanya'da Yaşayan Bir Türk Şirket Yemeğinde Çıkan 1 Euro Krizini Anlattı

Yurt dışına göç etmek, sadece o ülkede konuşulan dili değil, toplumsal genetiğe işlemiş alışkanlıkları da sıfırdan öğrenmeyi gerektiriyor. Türkiye'deki 'hesabı büyükler öder' ya da 'misafire elini cebine attırmama' düsturu, Almanya'nın katı kurallarıyla çarpıştığında ortaya trajikomik sahneler çıkabiliyor.

'thelevent_' isimli içerik üreticisi Almanya'daki işine başladıktan sonra ekiple çıktığı ilk yemekte yaşadığı akılalmaz bir kültürel şoku takipçileriyle paylaştı. Ekibin pozisyon ve yaş olarak en küçüğü olduğunu, o ortama göre mütevazı bir maaşla işe başladığını belirten genç, masadaki kıdemli müdürler ve partnerlerle çıktığı bu ilk yemekte, 1 euro gibi bir miktarın bile nasıl büyük bir mesele haline gelebildiğini anlattı.