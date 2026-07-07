İstanbul mu Muğla mı Derken Türkiye'de Kiraların En Fahiş Olduğu Şehirler Listesinde Zirve Değişti!

Barınma krizi son yıllarda hepimizin hayatını doğrudan etkileyen bir mesele haline geldi. Özellikle büyükşehirlerde memurundan öğrencisine, işçisinden emeklisine kadar herkes bütçesinin aslan payını oturduğu eve ayırmak zorunda kalıyor. Maaş artışları ile kira etiketleri arasındaki makas açıldıkça, yaşanabilir bir yuva bulmak piyango tutturmaktan daha zor hale geldi. Eskiden sadece lüks semtlerin konusu olan fahiş fiyatlar, artık ülkenin dört bir yanındaki ortalama mahallelere kadar sızmış durumda.

'genctg', Türkiye'de ortalama kira fiyatı en yüksek 6 şehri sıraladığı yeni bir liste paylaştı. Listede yer alan bazı şehirlerin kira ortalamaları izleyicileri şaşkına çevirirken, fahiş fiyatlar hakkındaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.