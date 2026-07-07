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İstanbul mu Muğla mı Derken Türkiye'de Kiraların En Fahiş Olduğu Şehirler Listesinde Zirve Değişti!

İstanbul mu Muğla mı Derken Türkiye'de Kiraların En Fahiş Olduğu Şehirler Listesinde Zirve Değişti!

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.07.2026 - 17:11

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Barınma krizi son yıllarda hepimizin hayatını doğrudan etkileyen bir mesele haline geldi. Özellikle büyükşehirlerde memurundan öğrencisine, işçisinden emeklisine kadar herkes bütçesinin aslan payını oturduğu eve ayırmak zorunda kalıyor. Maaş artışları ile kira etiketleri arasındaki makas açıldıkça, yaşanabilir bir yuva bulmak piyango tutturmaktan daha zor hale geldi. Eskiden sadece lüks semtlerin konusu olan fahiş fiyatlar, artık ülkenin dört bir yanındaki ortalama mahallelere kadar sızmış durumda.

'genctg', Türkiye'de ortalama kira fiyatı en yüksek 6 şehri sıraladığı yeni bir liste paylaştı. Listede yer alan bazı şehirlerin kira ortalamaları izleyicileri şaşkına çevirirken, fahiş fiyatlar hakkındaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DZKxF99I6uk/
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İstanbul listenin başında değil!

İstanbul listenin başında değil!

Piyasa verilerine göre hazırlanan listenin altıncı sırasında, son yıllarda aldığı yoğun göç ve turizm baskısıyla kiraların uçuşa geçtiği Antalya 24.350 TL ortalamayla yer alıyor. Bir üst basamakta, deprem korkusu yaşayanların ve Doğu Anadolu'daki memurların gözdesi haline gelen Tunceli 25.600 TL ile ezber bozarak beşinci sıraya yerleşiyor. Ege'nin incisi İzmir 28.000 TL ortalamayla dördüncü olurken, başkent Ankara 28.600 TL ile onu takip ediyor. Herkesin lider olmasını beklediği İstanbul ise 33.000 TL ortalamayla şaşırtıcı bir şekilde ikinci sırada kalıyor. Türkiye'nin ortalama kirası en yüksek şehri unvanını, Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi gözde ilçelerindeki astronomik rakamların etkisiyle 33.600 TL ortalamaya ulaşan Muğla göğüslüyor. Bu rakamlar, asgari ücretle geçinen bir ailenin büyükşehirlerde tek başına hayatta kalmasının artık neredeyse imkansız olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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