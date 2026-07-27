Filenin Sultanları'nın Yıldızı Melissa Vargas'ın Bir Tavuğu Pişirebilmesi İçin Kaç Tokat Atması Gerekir?

TikTok platformunda 'yurunebilirsehirler' kullanıcı adıyla yayınlar yapan bir dijital içerik üreticisi, ünlü voleybolcunun kollarındaki muazzam gücü sıradışı bir yaklaşımla ele aldı.

Kinetik enerjinin ısıya dönüşmesi prensibinden yola çıkan yayıncı, Vargas'ın maçlarda topa uyguladığı inanılmaz kuvveti baz alarak detaylı bir matematiksel hesap yaptı. Bu eğlenceli araştırmanın temel amacı ise, ünlü sporcunun elleriyle çiğ bir tavuğu tokatlayarak ne kadar sürede pişirebileceğini bulmaktı. Yapılan hesaplamaların sonucunda ortaya çıkan rakam ise herkesi şaşırttı. Üreticinin vardığı sonuca göre, Melissa Vargas sahip olduğu o büyük vuruş gücüyle bir tavuğa peş peşe sadece 55 tokat atarak onu tamamen pişmiş hale getirebilir.