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Filenin Sultanları'nın Yıldızı Melissa Vargas'ın Bir Tavuğu Pişirebilmesi İçin Kaç Tokat Atması Gerekir?

Filenin Sultanları'nın Yıldızı Melissa Vargas'ın Bir Tavuğu Pişirebilmesi İçin Kaç Tokat Atması Gerekir?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.07.2026 - 13:47

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Milli voleybolcumuz Melissa Vargas'ın dillere destan smaç gücü, sosyal medyada sıra dışı bir fizik hesabına konu oldu. Bir içerik üreticisi, yıldız oyuncunun uyguladığı kuvvetle bütün bir çiğ tavuğun tam 55 tokat darbesiyle pişebileceğini ortaya çıkardı.

Kaynak: TikTok/yurunebilirsehirler

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Filenin Sultanları'nın parlayan yıldızı Melissa Vargas, sahadaki olağanüstü performansının yanı sıra şimdi de internet dünyasında oldukça ilginç bir bilimsel hesaplamayla adından söz ettiriyor.

Filenin Sultanları'nın parlayan yıldızı Melissa Vargas, sahadaki olağanüstü performansının yanı sıra şimdi de internet dünyasında oldukça ilginç bir bilimsel hesaplamayla adından söz ettiriyor.

TikTok platformunda 'yurunebilirsehirler' kullanıcı adıyla yayınlar yapan bir dijital içerik üreticisi, ünlü voleybolcunun kollarındaki muazzam gücü sıradışı bir yaklaşımla ele aldı.

Kinetik enerjinin ısıya dönüşmesi prensibinden yola çıkan yayıncı, Vargas'ın maçlarda topa uyguladığı inanılmaz kuvveti baz alarak detaylı bir matematiksel hesap yaptı. Bu eğlenceli araştırmanın temel amacı ise, ünlü sporcunun elleriyle çiğ bir tavuğu tokatlayarak ne kadar sürede pişirebileceğini bulmaktı. Yapılan hesaplamaların sonucunda ortaya çıkan rakam ise herkesi şaşırttı. Üreticinin vardığı sonuca göre, Melissa Vargas sahip olduğu o büyük vuruş gücüyle bir tavuğa peş peşe sadece 55 tokat atarak onu tamamen pişmiş hale getirebilir.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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