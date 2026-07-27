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Tuğla Yerine Kum Dolu Plastik Şişelerle Ev İnşa Etti

Tuğla Yerine Kum Dolu Plastik Şişelerle Ev İnşa Etti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
27.07.2026 - 13:45
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Bangladeş’in güneyindeki Barishal bölgesine bağlı Rajihar yerleşiminde yaşayan diş hekimi Palash Chadra Barai, geleneksel inşaat yöntemlerine meydan okuyan benzersiz bir projeye imza attı. Barai, plastik atıkları azaltmak ve düşük maliyetli bir konut inşa etmek amacıyla, tuğla yerine kumla doldurulmuş plastik şişeler kullanarak tek katlı bir evin yapımına başladı.

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Herhangi bir mimarlık veya mühendislik geçmişi bulunmayan diş hekimi Barai, bu yöntemi ilk olarak YouTube’da izlediği videolar aracılığıyla öğrendi.

Herhangi bir mimarlık veya mühendislik geçmişi bulunmayan diş hekimi Barai, bu yöntemi ilk olarak YouTube’da izlediği videolar aracılığıyla öğrendi.

Birkaç yıl boyunca şişelerden yapılan ev projelerini takip eden Barai, internetteki görüntülerle yetinmeyip harekete geçti. altı ay önce Madaripur bölgesinde benzer bir yöntembüküyle inşa edilen bir evi ziyaret ederek tekniği yerinde inceledi ve kendi projesini hayata geçirmeye karar verdi.

Yaklaşık 140,5 metrekarelik (1.512 fit kare) bir kullanım alanına sahip olacak şekilde tasarlanan ev, geleneksel malzemeler ile geri dönüştürülmüş plastikleri bir araya getiriyor.

İnşaat sürecinde izlenen yöntem ise son derece basit fakat emek gerektiriyor:

İnşaat sürecinde izlenen yöntem ise son derece basit fakat emek gerektiriyor:

  • PET şişeler, içleri sertleşene kadar kumla doldurulup kapakları kapatılıyor.

  • Kum doldurulan şişeler, tıpkı geleneksel tuğla bloklar gibi harç ve çimento yardımıyla yan yana diziliyor.

  • Şişelerin yuvarlak formundan kaynaklanan boşluklar çimentoyla kapatılıyor.

  • Yapı tamamlandığında duvarlara sürülen kalın çimento katmanı sayesinde plastik şişeler tamamen gizleniyor; dışarıdan bakıldığında geleneksel bir ev görünümü elde ediliyor.

Barai, binanın sağlamlığını artırmak için zeminde ve çatıda demir çubuklar kullandığını, ayrıca duvarların bazı bölümlerinde tuğla kullanımını da sürdürdüğünü ifade ediyor.

Yaklaşık 607 metrekarelik (15 desimal) geniş bir arsa üzerine kurulan ve 5,5 metre (18 feet) yüksekliğe ulaşması planlanan bu sıra dışı yapının bütçesi yaklaşık 600.000 taka olarak açıklandı. Barai, bölgesinde bu türden bir konutu inşa eden ilk kişi olduğuna inanıyor.

Diş hekimi Barai, kumla doldurulmuş şişelerin yapıyı standart tuğla binalardan daha sağlam kıldığına, hatta deprem ve kasırgalara karşı koruma sağladığına inandığını belirtiyor.

Diş hekimi Barai, kumla doldurulmuş şişelerin yapıyı standart tuğla binalardan daha sağlam kıldığına, hatta deprem ve kasırgalara karşı koruma sağladığına inandığını belirtiyor.

Ancak bu iddialar henüz mühendislik testleri veya teknik raporlarla doğrulanmış değil.

Bangladeş'te yapılan bilimsel çalışmalar, kumla doldurulan PET şişelerin basınç dayanımının yüksek olduğunu ve yapısal olmayan duvarlarda kullanılabileceğini gösteriyor. Ancak uzmanlar; laboratuvar sonuçlarının her binaya doğrudan uyarlanamayacağını, bir yapının deprem ve kasırga dayanıklılığının sadece duvar malzemesine değil; temel, kolon, kiriş ve harç kalitesi gibi bütüncül mühendislik çözümlerine bağlı olduğunu vurguluyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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