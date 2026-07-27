Tuğla Yerine Kum Dolu Plastik Şişelerle Ev İnşa Etti
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Bangladeş’in güneyindeki Barishal bölgesine bağlı Rajihar yerleşiminde yaşayan diş hekimi Palash Chadra Barai, geleneksel inşaat yöntemlerine meydan okuyan benzersiz bir projeye imza attı. Barai, plastik atıkları azaltmak ve düşük maliyetli bir konut inşa etmek amacıyla, tuğla yerine kumla doldurulmuş plastik şişeler kullanarak tek katlı bir evin yapımına başladı.
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Herhangi bir mimarlık veya mühendislik geçmişi bulunmayan diş hekimi Barai, bu yöntemi ilk olarak YouTube’da izlediği videolar aracılığıyla öğrendi.
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İnşaat sürecinde izlenen yöntem ise son derece basit fakat emek gerektiriyor:
Diş hekimi Barai, kumla doldurulmuş şişelerin yapıyı standart tuğla binalardan daha sağlam kıldığına, hatta deprem ve kasırgalara karşı koruma sağladığına inandığını belirtiyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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