Tuğla Yerine Kum Dolu Plastik Şişelerle Ev İnşa Etti

Birkaç yıl boyunca şişelerden yapılan ev projelerini takip eden Barai, internetteki görüntülerle yetinmeyip harekete geçti. altı ay önce Madaripur bölgesinde benzer bir yöntembüküyle inşa edilen bir evi ziyaret ederek tekniği yerinde inceledi ve kendi projesini hayata geçirmeye karar verdi.

Yaklaşık 140,5 metrekarelik (1.512 fit kare) bir kullanım alanına sahip olacak şekilde tasarlanan ev, geleneksel malzemeler ile geri dönüştürülmüş plastikleri bir araya getiriyor.