Mevsime Göre Şekil Değiştiren Binalar Geliyor: Yazın Serin Kışın Sıcak Kalıyor
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Küresel ısınma ve sıklaşan sıcak hava dalgaları yapılı çevreyi tehdit ederken, mimarlık dünyası doğanın kendi mekanizmalarından ilham alan tasarımlara yöneliyor. İtalyan mimar Gianluca Santosuosso, Melbourne’deki bir ofis kulesi için tasarladığı Algae Tower konseptiyle geleneksel bina cephesi anlayışını kökten değiştiriyor. Önerilen biyocephe sistemi, yazın kapanıp kışın güneş ışığını içeri alarak binanın iklimsel ihtiyaçlarına canlı bir organizma gibi yanıt veriyor.
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Ağaçların bulundukları ekosistemle kurduğu ilişkiyi ve gölgelik davranışlarını inceleyen Santosuosso, mimaride pasif gölgeleme elemanları yerine "yapay yaprak örtüsü" olarak işleyen biyolojik bir cephe kurguladı.
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Tasarımın teknik detaylarında mimari ile biyoteknoloji bir araya geliyor.
Tasarım sürecindeki en kritik aşamanın fotobiyoreaktörlerin kütle mimarisiyle entegrasyonu olduğunu belirten Gianluca Santosuosso, kulenin farklı eğriliklerine göre panel elemanlarının boyut ve konumlandırmasını optimize etti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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