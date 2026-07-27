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Mevsime Göre Şekil Değiştiren Binalar Geliyor: Yazın Serin Kışın Sıcak Kalıyor

Mevsime Göre Şekil Değiştiren Binalar Geliyor: Yazın Serin Kışın Sıcak Kalıyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
27.07.2026 - 12:26
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Küresel ısınma ve sıklaşan sıcak hava dalgaları yapılı çevreyi tehdit ederken, mimarlık dünyası doğanın kendi mekanizmalarından ilham alan tasarımlara yöneliyor. İtalyan mimar Gianluca Santosuosso, Melbourne’deki bir ofis kulesi için tasarladığı Algae Tower konseptiyle geleneksel bina cephesi anlayışını kökten değiştiriyor. Önerilen biyocephe sistemi, yazın kapanıp kışın güneş ışığını içeri alarak binanın iklimsel ihtiyaçlarına canlı bir organizma gibi yanıt veriyor.

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Ağaçların bulundukları ekosistemle kurduğu ilişkiyi ve gölgelik davranışlarını inceleyen Santosuosso, mimaride pasif gölgeleme elemanları yerine "yapay yaprak örtüsü" olarak işleyen biyolojik bir cephe kurguladı.

Ağaçların bulundukları ekosistemle kurduğu ilişkiyi ve gölgelik davranışlarını inceleyen Santosuosso, mimaride pasif gölgeleme elemanları yerine "yapay yaprak örtüsü" olarak işleyen biyolojik bir cephe kurguladı.

Tasarım, şeffaf paneller içerisine yerleştirilen fotobiyoreaktör (mikroalg / su yosunu) teknolojisini kütlenin dış kabuğuna entegre ediyor.

Geliştirilen bu konsept, bina yüzeyine çarpan güneş radyasyonuna, açılara ve mevsimsel değişimlere göre form ve yoğunluk değiştiriyor:

  • Yazın Kapanan Cephe: Yaz aylarında dik açıyla gelen yoğun güneş ışığı, paneller içindeki mikroalglerin hızla çoğalmasını sağlıyor. Alg yoğunluğu arttıkça koyulaşan ve yeşilin en yoğun tonuna bürünen sistem, doğal bir gölgelik işlevi görerek binayı soğutuyor ve klima ihtiyacını belirgin şekilde düşürüyor.

  • Kışın Işığı Geçiren Şeffaflık: Soğuk mevsimlerde güneş ışığının azalmasıyla birlikte alg üretimi yavaşlıyor. Yoğunluğu azalan paneller daha şeffaf bir hale gelerek güneş ışığının cam yüzeyden içeri girmesine, iç mekanların doğal yollarla ısınmasına ve aydınlanmasına olanak tanıyor.

Tasarımın teknik detaylarında mimari ile biyoteknoloji bir araya geliyor.

Tasarımın teknik detaylarında mimari ile biyoteknoloji bir araya geliyor.

Paneller içinde su, besin ve güneş ışığıyla buluşan mikroalgler, fotosentez süresince yüksek miktarda karbondioksit (CO2) tüketiyor. Yapının ürettiği CO2'nin reaktöre geri enjekte edildiği bu kapalı döngü sistemi, hem karbon emilimi sağlıyor hem de elde edilen biyokütle sayesinde bina için yenilenebilir biyoyakıt üretiyor.

Tasarım sürecindeki en kritik aşamanın fotobiyoreaktörlerin kütle mimarisiyle entegrasyonu olduğunu belirten Gianluca Santosuosso, kulenin farklı eğriliklerine göre panel elemanlarının boyut ve konumlandırmasını optimize etti.

Tasarım sürecindeki en kritik aşamanın fotobiyoreaktörlerin kütle mimarisiyle entegrasyonu olduğunu belirten Gianluca Santosuosso, kulenin farklı eğriliklerine göre panel elemanlarının boyut ve konumlandırmasını optimize etti.

Güneş açısına göre dinamik şekilde ayarlanabilen cephe panelleri, hem gölgeleme verimliliğini hem de enerji üretimini maksimum seviyeye çıkarıyor.

Algae Tower konsepti, mimarinin yalnızca statik bir kabuktan ibaret olmadığını; çevresine tepki veren, kendi enerjisini üreten ve kent ekolojisine katkıda bulunan canlı bir yapı haline gelebileceğini gösteriyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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