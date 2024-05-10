İnsanların Hayatları İçin Aldıkları En İyi 15 Karar Sizin de Ufkunuzu Açacak
İnsanların Hayatları İçin Aldıkları En İyi 15 Karar Sizin de Ufkunuzu Açacak
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Yaşamımız hergün aldığımız kararlar ile şekilleniyor ve değişiyor. Bugünkü içeriğimizde insanların aldıkları için en mutlu oldukları 15 karara bakacağız. Sİzin de aklınıza benzer maddeler geliyorsa bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. "Patronuma aktif bir pasaportum olduğunu söyleyerek yalan atmıştım ve Kore'ye olan yolculuğum sırasında şuanki eşimle tanıştım."
2. "Egzersiz yapmaya ve düzenli olarak uyumaya başladım."
3. "Alkolü bıraktım ve o zamandan itibaren hiç bu kadar iyi hissetmediğimi söylemem lazım."
4. "Bir arkadaşım beni partiye gitmeye ikna etmişti ve ödevimi tamamlayamamıştım."
5. "Kodlamayı öğrenmek için zaman ayırdığıma mutluyum."
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6. "Sigara içmeyi bırakmış olmak."
7. "Hobi olarak fotoğrafçılığa başlamıştım ve onun sayesinde diğer işiminin yanından para kazandığım iyi bir işim var."
8. "Küçük bir sahil kasabasına taşındım ve aklım hiç bu kadar rahat olmamıştı."
9. "Eski sevgilimden ayrıldığım için çok mutluyum."
10. "Geçmişi geride bıraktım ve geleceğime odaklanıyorum."
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11. "Bütün enerjimi tüketen ama yüksek maaş aldığım bir işe sahiptim."
12. "Kendimi kitap okumaya adadım ve hayata olan bakış açım tamamıyla değişti."
13. "Genç yaştan kişisel finans konusunda ders aldığım için çok mutluyum."
14. "Partnerimle beraber düzenli olarak yoga yapmaya başladık ve eskisi gibi kas ağrılarım olmuyor."
15. "Ucuzken kripto para aldım. Keşke daha fazla almış olsaydım."
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