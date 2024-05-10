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İnsanların Hayatları İçin Aldıkları En İyi 15 Karar Sizin de Ufkunuzu Açacak

İnsanların Hayatları İçin Aldıkları En İyi 15 Karar Sizin de Ufkunuzu Açacak

Aden
Aden - Onedio Üyesi
10.05.2024 - 14:01

Yaşamımız hergün aldığımız kararlar ile şekilleniyor ve değişiyor. Bugünkü içeriğimizde insanların aldıkları için en mutlu oldukları 15 karara bakacağız. Sİzin de aklınıza benzer maddeler geliyorsa bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Patronuma aktif bir pasaportum olduğunu söyleyerek yalan atmıştım ve Kore'ye olan yolculuğum sırasında şuanki eşimle tanıştım."

1. "Patronuma aktif bir pasaportum olduğunu söyleyerek yalan atmıştım ve Kore'ye olan yolculuğum sırasında şuanki eşimle tanıştım."

'Çok şanslıyım!'

2. "Egzersiz yapmaya ve düzenli olarak uyumaya başladım."

2. "Egzersiz yapmaya ve düzenli olarak uyumaya başladım."

'Benim için her şeyi değiştirdi.'

3. "Alkolü bıraktım ve o zamandan itibaren hiç bu kadar iyi hissetmediğimi söylemem lazım."

3. "Alkolü bıraktım ve o zamandan itibaren hiç bu kadar iyi hissetmediğimi söylemem lazım."

4. "Bir arkadaşım beni partiye gitmeye ikna etmişti ve ödevimi tamamlayamamıştım."

'İyi bir not almadım ama şu anki karımla o partide tanıştık.'

5. "Kodlamayı öğrenmek için zaman ayırdığıma mutluyum."

5. "Kodlamayı öğrenmek için zaman ayırdığıma mutluyum."

'Başlarda hobi olarak öğreniyordum ama şimdi kod bilgim sayesinde iyi maaşlı bir işe sahibim.'

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6. "Sigara içmeyi bırakmış olmak."

6. "Sigara içmeyi bırakmış olmak."

'Onca yıl harcadığım para için üzülsem de en azından artık daha sağlıklıyım.'

7. "Hobi olarak fotoğrafçılığa başlamıştım ve onun sayesinde diğer işiminin yanından para kazandığım iyi bir işim var."

7. "Hobi olarak fotoğrafçılığa başlamıştım ve onun sayesinde diğer işiminin yanından para kazandığım iyi bir işim var."

8. "Küçük bir sahil kasabasına taşındım ve aklım hiç bu kadar rahat olmamıştı."

8. "Küçük bir sahil kasabasına taşındım ve aklım hiç bu kadar rahat olmamıştı."

'Denize yakın olmaya bayılıyorum.'

9. "Eski sevgilimden ayrıldığım için çok mutluyum."

9. "Eski sevgilimden ayrıldığım için çok mutluyum."

'Asla beraber mutlu olamayacaktık...'

10. "Geçmişi geride bıraktım ve geleceğime odaklanıyorum."

10. "Geçmişi geride bıraktım ve geleceğime odaklanıyorum."
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11. "Bütün enerjimi tüketen ama yüksek maaş aldığım bir işe sahiptim."

'Büyük bir risk alarak bu işi bıraktım ve şimdi o zamanlardan çok daha mutluyum.'

12. "Kendimi kitap okumaya adadım ve hayata olan bakış açım tamamıyla değişti."

'Her gün daha çok öğreniyorum ve daha çok gelişiyorum.'

13. "Genç yaştan kişisel finans konusunda ders aldığım için çok mutluyum."

13. "Genç yaştan kişisel finans konusunda ders aldığım için çok mutluyum."

'Hayatım boyunca her zaman doğru kararları vermeme yardımcı oldular.'

14. "Partnerimle beraber düzenli olarak yoga yapmaya başladık ve eskisi gibi kas ağrılarım olmuyor."

'Acısız bir hayata bayılıyorum.'

15. "Ucuzken kripto para aldım. Keşke daha fazla almış olsaydım."

15. "Ucuzken kripto para aldım. Keşke daha fazla almış olsaydım."

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