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Tehlikeli Bir Mahallede Olup Olmadığınızı Anlamanıza Yardımcı Olarak Hayatınızı Kurtarabilecek 15 Madde

Tehlikeli Bir Mahallede Olup Olmadığınızı Anlamanıza Yardımcı Olarak Hayatınızı Kurtarabilecek 15 Madde

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
07.01.2024 - 22:31

Dünyanın her köşesinde var olan tehlikeli mahallelerin varlığını duymuşsunuzdur. Bu mahaller hakkında anlatılan hikayelerse adeta korku filmlerini anlatmaz. Peki, bulunduğunuz mahallenin tehlikeli olup olmadığını nasıl anlarsınız? Gelin beraber bakalım.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Gaz istasyonları ve yemek dükkanlarında kurşun geçirmez cam varsa, bulunduğunuz mahalle tehlikeli olabilir."

1. "Gaz istasyonları ve yemek dükkanlarında kurşun geçirmez cam varsa, bulunduğunuz mahalle tehlikeli olabilir."

2. "Günün ortasında sokakta sadece erkekleri görüyorsan ve neredeyse hiç kadın yoksa, ben direkt oradan ayrılırdım."

2. "Günün ortasında sokakta sadece erkekleri görüyorsan ve neredeyse hiç kadın yoksa, ben direkt oradan ayrılırdım."

3. "Eğer bir taksici, o bölgeye girmeyeceğini söylüyorsa, uzak durmanız en iyisi olacaktır."

3. "Eğer bir taksici, o bölgeye girmeyeceğini söylüyorsa, uzak durmanız en iyisi olacaktır."

4. "Etrafınızdaki bütün camlarda metal barlar varsa bence nedenini hızlıca anlayabilirsiniz."

4. "Etrafınızdaki bütün camlarda metal barlar varsa bence nedenini hızlıca anlayabilirsiniz."

5. "Çevrede alkol satan dükkan sayısı normalden fazlaysa."

5. "Çevrede alkol satan dükkan sayısı normalden fazlaysa."
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6. "Etrafta 'gözcülük' yapan küçük çocuklar varsa genelde o mahallede çok durmuyorum."

6. "Etrafta 'gözcülük' yapan küçük çocuklar varsa genelde o mahallede çok durmuyorum."

7. "Çevrede tekerleği olmayan arabalar ve yere kilitlenmiş bisiklet tekerlekleri görüyorsan uzaklaşmak isteyebilirsin."

7. "Çevrede tekerleği olmayan arabalar ve yere kilitlenmiş bisiklet tekerlekleri görüyorsan uzaklaşmak isteyebilirsin."

8. "Sokaktaki birisi sana oraya ait olmadığını söylüyorsa, kesinlikle o adamı dinlemen en iyisi olacaktır."

8. "Sokaktaki birisi sana oraya ait olmadığını söylüyorsa, kesinlikle o adamı dinlemen en iyisi olacaktır."

9. "Etrafta hala çalışan ankesörlü telefonlardan görüyorsan belki de gittiğin yer çok iyi olmayabilir."

9. "Etrafta hala çalışan ankesörlü telefonlardan görüyorsan belki de gittiğin yer çok iyi olmayabilir."

10. "Yıkık dökük evlerin önünde süper lüks arabalar görüyorsanız."

10. "Yıkık dökük evlerin önünde süper lüks arabalar görüyorsanız."
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11. "Genelde çevredeki devlet okullarına bakmak doğru bir seçim oluyor."

11. "Genelde çevredeki devlet okullarına bakmak doğru bir seçim oluyor."

'Binalar eski mi? Okuldan mezun olma oranı nasıl? Genelde çevresinde yaşayan insanları yansıtıyor.'

12. "Sokaklarda boş boş takılan birçok insan grubu görüyorsanız."

12. "Sokaklarda boş boş takılan birçok insan grubu görüyorsanız."

13. "Genelde sokak ışıkları kırılmış oluyor ve etraf zifiri karanlığa boğuluyor.

13. "Genelde sokak ışıkları kırılmış oluyor ve etraf zifiri karanlığa boğuluyor.

14. "Sokaklar çöp içerisindeyse genelde temizlik görevlileri işini doğru yapmak için gerektikleri rahatlığa sahip değiller demek."

14. "Sokaklar çöp içerisindeyse genelde temizlik görevlileri işini doğru yapmak için gerektikleri rahatlığa sahip değiller demek."

15. "Etrafta birçok sahipsiz sokak köpeği varsa."

15. "Etrafta birçok sahipsiz sokak köpeği varsa."

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