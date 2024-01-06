Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA'in Tek Solukta Okuyacağınız 25 Gizli Operasyonu

Bir kurye, Bin Laden'in neredeyse kesin olarak saklandığı Abbottabad'daki yere takip edilmişti. Ancak, baskını gerçekleştirmeden önce, emin olmak istiyorlardı ve bu kanıtı elde etme yöntemleri oldukça tartışmalıydı. CIA, saygın bir Pakistanlı doktoru kasabada sahte bir aşılama kampanyası başlatmak için tuttu ve bu süreçte, yerel çocuklardan binlerce kan örneği topladı, bu örnekler arasında, Bin Laden'in de örnekleri vardı. Tüm bu fikir işe yaradı, ancak sonuçları oldu. Pakistan hükümeti Dr. Shakil Afridi'yi ihanetle suçlayarak onu 33 yıl hapse mahkum etti. Ayrıca, gerçekten aşılamalar sağlayan kuruluşlara geri dönülemez zararlar verdi. Bugün, Orta Doğu'daki birçok insan, aşı teklif eden doktorlara karşı derin bir güvensizlik duyuyor ve Bin Laden'i tanımlamaya yardımcı olmak için yapılan bu oyun, özellikle Hindistan, Nijerya ve Pakistan'da, devam eden aşılama çabalarını zorlaştırdı.