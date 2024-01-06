Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA'in Tek Solukta Okuyacağınız 25 Gizli Operasyonu
Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA'in Tek Solukta Okuyacağınız 25 Gizli Operasyonu
Kaynak: https://list25.com/25-insane-cia-secr...
CIA'in Amerika'da ve dünyada birçok gizli projeye dahil olduğu bilinen bir gerçek. Bu bağlantıların birçoğu hala gizli tutulsa da, bazılarına erişim sağlandı ve hatta kendi devlet sitelerinde bile bulabiliyorsunuz. Bugünse, CIA'in gerçekleştirdiği en gizli 25 operasyonuna bakacağız.
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1. İster medyumlara inanın ister inanmayın, önemli olan CIA'in onları kullandığı ve oldukça korkutucu bulduğu.
2. CIA'in araştırmaları, uzaktan görüntüleme ile sınırlı kalmayıp, telekinezi ve teleportasyona olan bir ilgiyle genişledi.
3. 1972 Nisan'ında Pasifik Okyanusu'na düşen bir "veri paketi" için ABD Donanması, o zamanın en sofistike derin deniz sualtı aracı olan Trieste II Derin Deniz Aracı I'i (DSV-1) gönderdi.
4. II. Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa'nın yarısı Sovyet kontrolünde ve geri kalanı ekonomik düşüş içindeyken, kıtanın olabildiğince fazla bölümünü ele geçirme yarışı başlamıştı.
5. Mayıs 2011'de gerçekleşen ve Osama Bin Laden'in öldürülmesiyle sonuçlanan baskın, inanılmaz bir istihbarat toplama ve planlama sürecinin sonucuydu.
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6. Virginia Üniversitesi'nden Timothy Naftali'ye göre, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), 1949 ile 1955 yılları arasında Alman casuslardan oluşan bir "arkada kalanlar" ağını işletti.
7. ABD hükümeti, ABD'nin düşmanları olarak kabul edilen kişilerin isimlerini, konumlarını ve tercih edilen öldürülme yöntemlerini içeren, "karar matrisi" adı verilen ve pek de gizli olmayan bir liste tutmaktadır.
8. 1959'dan 1966'ya kadar Endonezya'yı yöneten Sukarno, CIA tarafından pro-komünist olarak tanımlanmıştı, bu da onu devirmek veya kötü göstermek için kesinlikle bir girişim olacağı anlamına geliyordu.
9. CIA'in personel tarihçisi Jack Pfeiffer tarafından yazılan ve yazarın emekli olduğu sırada gizli olarak sınıflandırılan "Domuzlar Körfezi Harekâtı'nın Resmi Tarihi", günümüzde hala tamamlanmamıştır.
10. Küba'nın başarısız işgalinin ardından, CIA'in kamu imajı daha da kötüleşti ve Kennedy CIA'yı parçalayıp rüzgara savuracağını söyledi.
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11. Mission: Impossible—Ghost Protocol'da MI6 şefinin gizli bir organizasyon kurup "süper kötü" hale geldiğini hatırlıyor musunuz?
12. 2008 yılında The Guardian'da yer alan bir makalede, insan hakları grubu Reprieve'in, ABD'nin dünya çapında yüzen hapishaneler olarak adlandırılan bir filo işlettiğini keşfettiği belirtildi.
13. Libya Devrimi Şubat 2011'de başladı ve Libya'nın diktatörü Muammer Kaddafi'nin Ekim 2011'de yakalanması ve ölümüyle sonuçlandı.
14. Vietnam Savaşı sırasında CIA, ABD Özel Kuvvetleri, Avustralya ve Güney Vietnam komandoları tarafından koordine edilen Feniks programını yönetti.
15. 1980'lerde, eski CIA saha görevlisi Ralph Walter McGehee, Doğu ve Güneydoğu Asya'da geçirdiği zamanlara dayanarak eski ajansı hakkında dünyaya son derece eleştirel görüşlerini açıkça paylaştı.
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16. 1978'de Afganistan, ülkenin kontrolünü ele geçiren iki komünist grubun neden olduğu bir iç savaşa sürüklendi.
17. UFO'lar Amerikan uzay aracı mı? Bu kesinlikle mümkün.
18. 1960'larda CIA, kargalar, güvercinler ve kediler gibi hayvanları gözetleme amaçlı kullanmayı düşündü. Doğal olarak meraklı canlılar olan kediler, Amerika Birleşik Devletleri'nin Akustik Kedi Projesi için mükemmel casuslar olarak görülüyordu.
19. 1962 yılında, Güney Afrika makamları, önde gelen bir anti-apartheid Afrika Ulusal Kongresi (ANC) figürü olan Nelson Mandela'yı yakaladı. Mandela, sonraki otuz yılının çoğunu hapiste geçirerek, şiddet karşıtı bir tutum sergiledi ve bu süreçte küresel bir ikon haline geldi.
20. Paraguay'da kırsal bir polis istasyonunda, Condor Operasyon'u ile ilgili belgeler keşfedildiğinde bütün dünya şoka uğramıştı.
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21. Mockingbird Operasyonu, medyayı kontrol etmek için iki yönlü bir yaklaşım kullandı: Bir yandan, gazeteciler sıklıkla CIA tarafından istihbarat toplamak veya ABD'yi olumlu bir ışıkta gösterecek şekilde belirli olaylar hakkında yorum yapmak için işe alındı.
22. 1960'ların ortalarında, Vietnam'daki ABD müdahalesine yönelik protestolar, hükümetin hedefleri için büyük bir engel oluşturuyordu.
23. CIA, Zhang Baosheng adında Çinli bir adamın doğaüstü yeteneklere sahip olduğunu öğrendiğinde, onu test etmek istedi.
24. Soğuk Savaş'ın erken dönemlerinde CIA, komünistlerin insan zihnini kontrol etmek için özel bir ilaç veya yöntem geliştirdiğine ikna oldu.
25. 1973 yılında, Direktör James Schlessinger, Yardımcı Direktör William Colby'den 1959'dan itibaren CIA'in kanunu veya ajansın tüzüğünü ihlal edebilecek tüm girişimlerin bir kaydını oluşturmasını istedi.
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