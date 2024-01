Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA'in Tek Solukta Okuyacağınız 25 Gizli Operasyonu

CIA'in en büyük korkusu, İtalya ve Sicilya'nın komünistlerin eline düşmesiydi ve bunu engellemek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Bunlar arasında mafyayı finanse etmek de vardı. Destekledikleri sadece İtalya'daki mafyalar değildi ve Chicago ve New York'tan gangsterler Sicilya'ya, istedikleri her şeyi yapma yetkisi ve para ile gönderildi. CIA'in yardımıyla, laboratuvarlar kuruldu ve iskeleler ele geçirilerek 25 yıl boyunca mafyayı finanse etmek için küresel yasaklı madde satan bir ağ başlatıldı. CIA, mafyanın Sicilya'nın tam kontrolünü ele geçirmesine yardımcı oldu. Bu durum, komünistleri dışarıda tuttuğu gibi, yasaklı madde krizini bugünkü haline getirdi.