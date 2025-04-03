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Boykot Çağrısı Yapan Oyuncu Berna Laçin'in X Hesabı Kapatıldı

Boykot Çağrısı Yapan Oyuncu Berna Laçin'in X Hesabı Kapatıldı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
03.04.2025 - 14:05

Aybüke Pusat'ın boykot çağrısı yapmasının ardından Teşkilat'ın kadrosundan çıkarılmasına tepki gösteren Furkan Andıç ve Boran Kuzum da rol aldıkları TRT Tabii dizilerinden çıkarılmıştı. Sabah saatlerinde ise oyuncular Rojda Demirer ve Alican Yücesoy'un X hesaplarına erişim engeli getirildi. Bu gelişmelerin ardından Şakir Paşa Ailesi oyuncusu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun gözaltına alındığı öğrenildi. 

Bir erişim engeli haberi de oyuncu Berna Laçin'den geldi. Laçin, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından bu yana sık sık paylaşım yapıyordu.

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Aybüke Pusat, Furkan Andıç ve Boran Kuzum'un kadro dışı bırakılmasının ardından Rojda Demirer ve Alican Yücesoy'un X hesapları boykot çağrısı sebebiyle kapatıldı.

Aybüke Pusat, Furkan Andıç ve Boran Kuzum'un kadro dışı bırakılmasının ardından Rojda Demirer ve Alican Yücesoy'un X hesapları boykot çağrısı sebebiyle kapatıldı.

2 Nisan tüketim boykotunu desteklediğini açıklayan oyuncuların rol aldıkları TRT dizilerinden çıkarılmaları tepki çekmişti. Bu karar karşısında sessiz kalmayan oyuncularla ilgili bugün bambaşka haberler alındı. Rojda Demirer ve Alican Yücesoy'un X hesaplarının kapatılmasının ardından Cem Yiğit Üzümoğlu'nun gözaltına alındığı haberi gündeme bomba gibi düştü.

Oyuncu Berna Laçin'in de X hesabı kapatıldı.

Oyuncu Berna Laçin'in de X hesabı kapatıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sık sık paylaşım yapan ve boykot çağrısında bulunan, meslektaşlarına destek açıklaması yapan Berna Laçin'in de hesabına erişim engeli getirildi. Laçin bu kararı, 'Sayın X Kullanıcısı:

@bernalacin35 X hesabınızla ilgili olarak 5651 sayılı yasanın 8/A maddesi gereğince verilen mahkeme kararı ( İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği 2025/4204 D. İş ) hakkında sizi bilgilendirmek amacıyla bu e-posta mesajını gönderiyoruz.' tweetiyle duyurdu.

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Laçin, url ve kullanıcı adı değiştirerek hesabını kullanmaya devam ediyor.

Laçin, url ve kullanıcı adı değiştirerek hesabını kullanmaya devam ediyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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