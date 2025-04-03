Boykot Çağrısı Yapan Oyuncu Berna Laçin'in X Hesabı Kapatıldı
Boykot Çağrısı Yapan Oyuncu Berna Laçin'in X Hesabı Kapatıldı
Aybüke Pusat'ın boykot çağrısı yapmasının ardından Teşkilat'ın kadrosundan çıkarılmasına tepki gösteren Furkan Andıç ve Boran Kuzum da rol aldıkları TRT Tabii dizilerinden çıkarılmıştı. Sabah saatlerinde ise oyuncular Rojda Demirer ve Alican Yücesoy'un X hesaplarına erişim engeli getirildi. Bu gelişmelerin ardından Şakir Paşa Ailesi oyuncusu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun gözaltına alındığı öğrenildi.
Bir erişim engeli haberi de oyuncu Berna Laçin'den geldi. Laçin, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından bu yana sık sık paylaşım yapıyordu.
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Aybüke Pusat, Furkan Andıç ve Boran Kuzum'un kadro dışı bırakılmasının ardından Rojda Demirer ve Alican Yücesoy'un X hesapları boykot çağrısı sebebiyle kapatıldı.
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Oyuncu Berna Laçin'in de X hesabı kapatıldı.
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Laçin, url ve kullanıcı adı değiştirerek hesabını kullanmaya devam ediyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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