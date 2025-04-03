Şakir Paşa Ailesi Dizisi Oyuncusu Cem Yiğit Üzümoğlu Boykot Paylaşımı Nedeniyle Gözaltına Alındı
Şakir Paşa Ailesi Dizisi Oyuncusu Cem Yiğit Üzümoğlu Boykot Paylaşımı Nedeniyle Gözaltına Alındı
Aybüke Pusat'ın boykot çağrısı sebebiyle TRT'deki Teşkilat dizisinden çıkarılmasının ardından boykota destek olan oyuncular hakkındaki gelişmeler devam ediyor. Aybüke Pusat'ın ardından Furkan Andıç ve Boran Kuzum da projelerinden çıkarıldı, Rojda Demirer ve Alican Yücesoy'un da X hesapları kapatıldı.
Bu gelişmeler sonrasında bir de gözaltı yaşandı. Son olarak Şakir Paşa Ailesi dizisinde rol alan oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, boykota destek vermesi ve boykot paylaşımı sebebiyle gözaltına alındı.
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CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve üniversite öğrencileri, boykot çağrısında bulunmuştu.
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16 kişi gözaltına alındı ve bu kişilerin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla ifadeleri alınacak.
Gazete Pencere'den Tolga Balcı'nın haberine göre, avukatlar, gözaltına alınanlara "Amacınız nedir?” şeklinde soru sorduğunu aktardı.
Cem Yiğit Üzümoğlu'nun gözaltına alınmasına neden olan paylaşımlar 👇
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Cem Yiğit Üzümoğlu kimdir?
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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