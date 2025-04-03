onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Şakir Paşa Ailesi Dizisi Oyuncusu Cem Yiğit Üzümoğlu Boykot Paylaşımı Nedeniyle Gözaltına Alındı

Şakir Paşa Ailesi Dizisi Oyuncusu Cem Yiğit Üzümoğlu Boykot Paylaşımı Nedeniyle Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.04.2025 - 10:09 Son Güncelleme: 03.04.2025 - 11:32

Aybüke Pusat'ın boykot çağrısı sebebiyle TRT'deki Teşkilat dizisinden çıkarılmasının ardından boykota destek olan oyuncular hakkındaki gelişmeler devam ediyor. Aybüke Pusat'ın ardından Furkan Andıç ve Boran Kuzum da projelerinden çıkarıldı, Rojda Demirer ve Alican Yücesoy'un da X hesapları kapatıldı.

Bu gelişmeler sonrasında bir de gözaltı yaşandı. Son olarak Şakir Paşa Ailesi dizisinde rol alan oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, boykota destek vermesi ve boykot paylaşımı sebebiyle gözaltına alındı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve üniversite öğrencileri, boykot çağrısında bulunmuştu.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve üniversite öğrencileri, boykot çağrısında bulunmuştu.

Bu çağrılar kapsamında, 2 Nisan'da alışveriş yapmama ve bazı markaları boykot etme eylemleri düzenlendi. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu boykot çağrılarını 'nefret ve ayrımcılık' ile 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamalarıyla resen soruşturma başlatmıştı.

16 kişi gözaltına alındı ve bu kişilerin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla ifadeleri alınacak.

16 kişi gözaltına alındı ve bu kişilerin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla ifadeleri alınacak.

Gözaltına alınanlardan biri de son olarak Şakir Paşa Ailesi dizisinde oynayan oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu oldu.

Gazete Pencere'den Tolga Balcı'nın haberine göre, avukatlar, gözaltına alınanlara "Amacınız nedir?” şeklinde soru sorduğunu aktardı.

Gazete Pencere'den Tolga Balcı'nın haberine göre, avukatlar, gözaltına alınanlara "Amacınız nedir?” şeklinde soru sorduğunu aktardı.

Gözaltına alınanlar arasında çok takipçili fenomenlerden az takipçili hesaplara sahip insanların olduğu belirtildi.

Gözaltındakilere “Bu hesap sizin mi? Sizden başka kullanan var mı varsa kim? Bu paylaşımı siz mi yaptınız? Paylaşım amacınız nedir?” gibi sorular sordu.

Cem Yiğit Üzümoğlu'nun gözaltına alınmasına neden olan paylaşımlar 👇

Cem Yiğit Üzümoğlu'nun gözaltına alınmasına neden olan paylaşımlar 👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cem Yiğit Üzümoğlu kimdir?

Cem Yiğit Üzümoğlu kimdir?

1 Mart 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Cem Yiğit Üzümoğlu, sanata olan tutkusunu erken yaşlardan itibaren keşfetti. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra, oyunculuk kariyerine sağlam bir temel atarak tiyatro dünyasında kendine hızla bir yer edindi. Konservatuvar eğitimi sonrası Hindistan ve Polonya'da fiziksel tiyatro ve modern dans üzerine çalışmalar yaparak, sanatsal yeteneklerini daha da geliştirdi.

Tiyatro sahnelerinde kazandığı başarılarla adından söz ettiren Cem Yiğit Üzümoğlu, pek çok önemli oyunda rol aldı. Nisan 2017'de, 21. Afife Tiyatro Ödülleri'nde 'Troas' adlı tiyatro oyunundaki performansıyla yılın en başarılı genç kuşak sanatçısı ödülüne layık görüldü. Bu ödül, onun kariyerinde önemli bir dönüm noktasıydı ve sahnedeki başarısının bir yansımasıydı. 2018 yılında 'Troas' ve 'Kalp' oyunlarında da sergilediği performanslarla dikkatleri üzerine çekmeye devam etti. 2019 yılında ise İbrahim Çiçek'in yönettiği 'Evlat' adlı oyunda rol alarak tiyatro sahnesindeki etkinliğini sürdürdü.

Cem Yiğit Üzümoğlu, televizyon projelerinin yanı sıra sinema ve belgesel dünyasında da dikkat çekici işlere imza attı. 2020 yılında Netflix'in 'Rise of Empires: Ottoman' dizisinde başrol oynayarak, İstanbul'un Fethi'ni anlatan bu belgesel türündeki yapımda Fatih Sultan Mehmed karakterini canlandırdı. Bu projede, tarihi bir figür olarak izleyici karşısına çıkan oyuncu, tarihsel dramalarda da ne kadar başarılı olduğunu kanıtlamış oldu.

2021 yılında Netflix filmi 'Kin'de başrol oynayan Cem Yiğit Üzümoğlu, Emre/Tuncay Kökdemir karakterini canlandırarak sinemada da önemli bir yer edinmeye devam etti. Hem televizyon hem de sinema projelerinde sergilediği performansla geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı.

Cem Yiğit Üzümoğlu'nun sanata olan ilgisi yalnızca oyunculukla sınırlı kalmadı. 2023 yılında, sanat dünyasında farklı bir alanda da kendini gösterdi. 'Loners In Wilderness' başlıklı ilk fotoğraf sergisini Bina / Bant Mag. Havuz'da açtı. Sergi, refleks makinesi ile çektiği 2000'e yakın fotoğraf arasından seçtiği 46 siyah beyaz fotoğrafı içeriyordu. Fotoğraflarında doğa ve insan figürlerini minimalist bir bakış açısıyla harmanlayan sanatçı, fotoğraf alanında da kendine sağlam bir yer edinmeye başladı.

Cem Yiğit Üzümoğlu son olarak Şakir Paşa Ailesi dizisinde oynuyordu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
159
44
15
4
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın