onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Cem Yiğit Üzümoğlu Kimdir, Kaç Yaşında? Cem Yiğit Üzümoğlu Neden Gözaltına Alındı?

Cem Yiğit Üzümoğlu Kimdir, Kaç Yaşında? Cem Yiğit Üzümoğlu Neden Gözaltına Alındı?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
03.04.2025 - 10:24

Cem Yiğit Üzümoğlu, bugüne kadar birçok yapımda yardımcı oyuncu ve başrol oyuncusu olarak görev aldı. Dijital bir platform olan Netflix'te rol aldığı dizilerle ününü tüm dünyaya duyuran Cem Yiğit Üzümoğlu, birçok kişinin dikkatini çekmeyi başardı. Cem Yiğit Üzümoğlu son günlerde özellikle sosyal medyada konuşulan bir isim haline geldi. Ünlü oyuncu hakkında son olarak gözaltı kararı alındığı ortaya çıktı.

Peki Cem Yiğit Üzümoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cem Yiğit Üzümoğlu Kimdir?

Cem Yiğit Üzümoğlu kimdir

Cem Yiğit Üzümoğlu, ünlü bir Türk oyuncudur. Bugüne kadar birçok ünlü yapımda rol alan Cem Yiğit Üzümoğlu, son olarak Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde rol almaya başladı.

Cem Yiğit Üzümoğlu, 1 Mart 1994'te İstanbul'da dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda Oyunculuk bölümünü bitirdi.

Hindistan ve Polonya'da modern dans ve fiziksel tiyatro üzerine çalışmalar yaptı. Genç oyuncu,  21. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nde 'Yılın En Başarılı Genç Kuşak Sanatçısı Ödülü kazandı.

Televizyonda ilk rolü Adı Efsane isimli dizi ile oldu. Bundan öncesinde de birçok tiyatro oyununda yer aldı. Özellikle Netflix'te birçok yapımda başrol ve yardımcı oyuncu olarak kendine yer edindi. Üzümoğlu, son olarak gündemin en çok konuşulan dizisi  Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'da yer aldı.

Cem Yiğit Üzümoğlu Neden Gözaltına Alındı?

Cem Yiğit Üzümoğlu Neden Gözaltına Alındı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sosyal medyada boykot çağrısı başladı. Özgür Özel'in boykot çağrısı, vatandaşlar arasında büyüdü ve genel bir eyleme dönüştü. Boykot çağrısıyla ilgili başlatılan soruşturmalarda, 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği ortaya çıktı. 

Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu da boykot soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Cem Yiğit Üzümoğlu Filmleri ve TV Dizileri

Cem Yiğit Üzümoğlu filmler

  • Adı Efsane

  • Hakan: Muhafız

  • Kin

  • Rise of Empires: Ottoman

  • LCV (Lütfen Cevap Veriniz)

  • Aşk Mevsimi

Oynadığı tiyatro oyunları ise şu şekilde:

  • Troas

  • Salto

  • Kalp

  • Evlat

  • Hamlet

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın