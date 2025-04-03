Cem Yiğit Üzümoğlu Neden Gözaltına Alındı?

Cem Yiğit Üzümoğlu, ünlü bir Türk oyuncudur. Bugüne kadar birçok ünlü yapımda rol alan Cem Yiğit Üzümoğlu, son olarak Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde rol almaya başladı.

Cem Yiğit Üzümoğlu, 1 Mart 1994'te İstanbul'da dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda Oyunculuk bölümünü bitirdi.

Hindistan ve Polonya'da modern dans ve fiziksel tiyatro üzerine çalışmalar yaptı. Genç oyuncu, 21. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nde 'Yılın En Başarılı Genç Kuşak Sanatçısı Ödülü kazandı.

Televizyonda ilk rolü Adı Efsane isimli dizi ile oldu. Bundan öncesinde de birçok tiyatro oyununda yer aldı. Özellikle Netflix'te birçok yapımda başrol ve yardımcı oyuncu olarak kendine yer edindi. Üzümoğlu, son olarak gündemin en çok konuşulan dizisi Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'da yer aldı.