Polislik mülakatına hazırlanırken üniversite sınavına da giren Kızmaz, Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nü kazandı ve mezun oldu. Zamanla öğretmenliği kazanmasının en güzel tesadüflerden biri olduğunu fark ettiğini anlatan Kızmaz, karşısındaki çocuğun kalbine dokunmanın bambaşka bir duygu olduğunu söyledi.

Şu anda Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmen adaylarını mesleğe hazırlamak için kurduğu ve yaklaşık 550 adayın eğitim aldığı Aksaray'daki akademide teorik derslerin yanında pratik eğitim de alıyor. Bu kapsamda Cumhuriyet İlkokulu'nda görev yapıyor.

Öğretmenliği kutsal bir meslek olarak gördüğünü vurgulayan Kızmaz, şehit öğretmenler Necmettin Yılmaz ve Aybüke Yalçın'ı da rahmetle andı.

Kızmaz'ın açıklamasına göre adaylar, 2027 yılının mart ayında öğretmen olarak öğrencileriyle buluşacak. Memleketi Mersin'in Anamur ilçesinde görev yapmak istediğini söyleyen Kızmaz, bu mümkün olmazsa da ülkenin her yerinde öğrencilerine kavuşmaya hazır olduğunu dile getirdi.