Polislikten 6 Milimetreyle Elendi, Hayatı Değişti: Şimdi Hayatının Mesleğine Sahip
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Polislik için aranan 162 santimetrelik boy şartını 6 milimetreyle karşılayamayan Seher Kızmaz, bugün aday öğretmen olarak ilk 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlamaya hazırlanıyor.
Artvin Çoruh Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü mezunu 25 yaşındaki Kızmaz, Aksaray'daki Milli Eğitim Akademisi'nde eğitim görüyor. Kızmaz'a göre polislikten elenmesi, zamanla hayatının en güzel tesadüflerinden birine dönüştü.
Boyu 161,4 santimetre çıktı
Parkurları iyi tamamlaması yetmedi
Aynı yıl üniversite sınavına da girmişti
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