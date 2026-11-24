Manifest'in yeni rakibi Madifest, ilk performansını Ayla Şahin'in doğum gününde sergiledi. Altı şarkıcı, kutlamada aynı sahneyi paylaştı. Aynı gece, verdiği kilolarla gündemden düşmeyen Gizem Tuncer de doğum gününde görüntülenen isimler arasındaydı.

Grubun adındaki gönderme ise açık. Big5 Türkiye yarışmasından çıkan Manifest, son aylarda klipleri, konserleri ve üyelerinin özel hayatıyla gündemden hiç düşmedi. Grubun kurucusu Tolga Akış'ın tutuklanıp ilk duruşmada tahliye edilmesi de dosyanın en çok konuşulan başlıklarından biri oldu.

İrem Derici de bu dünyaya yabancı değil. Ünlü şarkıcı, son dönemde Big5'in jüri koltuğuna oturmuştu.