Manifest'e Rakip Geldi: İrem Derici, Simge ve Ece Seçkin'li Madifest İlk Kez Sahneye Çıktı
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İrem Derici, Manifest'e rakip olarak Madifest adında bir kız grubu kurdu. Grupta Derici'nin yanı sıra Simge, Merve Özbey, Derya Uluğ, Tuğba Yurt ve Ece Seçkin yer alıyor. Madifest ilk performansını Ayla Şahin'in doğum gününde sergiledi. Ancak Derici'nin bu performansla ilgili açıklaması, grubun geleceğini de belli etti.
KAYNAK: Gece Muhabiri
Madifest; İrem Derici, Simge, Merve Özbey, Derya Uluğ, Tuğba Yurt ve Ece Seçkin'den oluşuyor.
Madifest, ilk performansını Ayla Şahin'in doğum gününde sergiledi.
İrem Derici: "Bu bizim ilk ve son performansımız, sefamız olsun. Manifest'e devam."
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