Sessiz Kalmadı: İrem Derici, Hande Yener'in Kostümünü Tiye Alan Sevda Türküsev'e Ateş Püskürdü
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Hande Yener’in Harbiye konserindeki kostümü bu kez ünlüleri karşı karşıya getirdi. Sevda Türküsev, X hesabından kostüm için “Atanamamış Lady Gaga” yazınca İrem Derici sessiz kalmadı. Derici, atanamayan öğretmen sayısını hatırlatarak Türküsev’i sert sözlerle eleştirdi ve onu her mecradan engellediğini açıkladı.
GÖRSEL KAYNAK: Karel Magazin
Hande Yener’in Harbiye konserindeki kendine özgü kostümü, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
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İrem Derici, Türküsev'e atanamayan öğretmen sayısını hatırlatarak yanıt verdi ve onu her mecradan engellediğini duyurdu.
Derici'nin "Gaga mı daha eski, Hande mi?" sorusu, iki şarkıcının kariyer tarihlerini yeniden gündeme getirdi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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