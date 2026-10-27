Sessiz Kalmadı: İrem Derici, Hande Yener'in Kostümünü Tiye Alan Sevda Türküsev'e Ateş Püskürdü

Derici, yanıtına doğrudan paylaşımdaki 'atanamamış' kelimesinden başladı: 'Mevzu 'atanamamak' ise: Türkiye'de atama bekleyen ve atanamayan öğretmen sayısı resmi verilere ve sendika raporlarına göre 1 milyona yaklaşmıştır. Ee Sevda?'

Ünlü şarkıcı bununla da yetinmedi ve Türküsev'i sert sözlerle eleştirdi: 'Sen magazin manyağı oldun. Türkiye'nin en güçlü yorumcusuna, sesine ve pop müzikte çığır açmış bir sanatçısına da bunu yazamazsın.'

Mesajının devamında Türküsev'i tüm hesaplarından engellediğini açıklayan Derici, Türküsev'in kitabına da gönderme yaptı: 'Artık seni her mecradan engelliyorum. Seni 'Çapkın Muhafazakarlar' kitabın ve onun yazım süreci ile baş başa bırakıyorum.'