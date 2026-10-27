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Sessiz Kalmadı: İrem Derici, Hande Yener'in Kostümünü Tiye Alan Sevda Türküsev'e Ateş Püskürdü

Sessiz Kalmadı: İrem Derici, Hande Yener'in Kostümünü Tiye Alan Sevda Türküsev'e Ateş Püskürdü

Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
27.10.2026 - 12:57
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Hande Yener’in Harbiye konserindeki kostümü bu kez ünlüleri karşı karşıya getirdi. Sevda Türküsev, X hesabından kostüm için “Atanamamış Lady Gaga” yazınca İrem Derici sessiz kalmadı. Derici, atanamayan öğretmen sayısını hatırlatarak Türküsev’i sert sözlerle eleştirdi ve onu her mecradan engellediğini açıkladı.

GÖRSEL KAYNAK: Karel Magazin

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Hande Yener’in Harbiye konserindeki kendine özgü kostümü, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Hande Yener’in Harbiye konserindeki kendine özgü kostümü, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Hande Yener’in Harbiye sahnesindeki kombini, yine kendine özgü tarzıyla sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. Yıllardır cesur sahne kostümleriyle tanınan ünlü şarkıcının bu tercihi, kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Ancak gündem bununla sınırlı kalmadı.

Sevda Türküsev, X hesabından kostümle ilgili kısa bir paylaşım yaptı ve yalnızca “Atanamamış Lady Gaga” yazdı. Hande Yener’i Lady Gaga’nın sahne tarzıyla kıyaslayan bu ifade kısa sürede dikkat çekti.

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twitter.com

İrem Derici, Türküsev'e atanamayan öğretmen sayısını hatırlatarak yanıt verdi ve onu her mecradan engellediğini duyurdu.

İrem Derici, Türküsev'e atanamayan öğretmen sayısını hatırlatarak yanıt verdi ve onu her mecradan engellediğini duyurdu.

Derici, yanıtına doğrudan paylaşımdaki 'atanamamış' kelimesinden başladı: 'Mevzu 'atanamamak' ise: Türkiye'de atama bekleyen ve atanamayan öğretmen sayısı resmi verilere ve sendika raporlarına göre 1 milyona yaklaşmıştır. Ee Sevda?'

Ünlü şarkıcı bununla da yetinmedi ve Türküsev'i sert sözlerle eleştirdi: 'Sen magazin manyağı oldun. Türkiye'nin en güçlü yorumcusuna, sesine ve pop müzikte çığır açmış bir sanatçısına da bunu yazamazsın.'

Mesajının devamında Türküsev'i tüm hesaplarından engellediğini açıklayan Derici, Türküsev'in kitabına da gönderme yaptı: 'Artık seni her mecradan engelliyorum. Seni 'Çapkın Muhafazakarlar' kitabın ve onun yazım süreci ile baş başa bırakıyorum.'

Derici'nin "Gaga mı daha eski, Hande mi?" sorusu, iki şarkıcının kariyer tarihlerini yeniden gündeme getirdi.

Derici'nin "Gaga mı daha eski, Hande mi?" sorusu, iki şarkıcının kariyer tarihlerini yeniden gündeme getirdi.
twitter.com

Paylaşımın en dikkat çekici cümlelerinden biri, Türküsev'e yöneltilen 'Araştır bakalım, Gaga mı daha eski Hande mi?' sorusu oldu. Hande Yener ilk albümü Senden İbaret'i 2000 yılında çıkarmıştı. Lady Gaga'nın ilk albümü The Fame ise 2008'de yayımlandı.

Derici, Türküsev'e bir de dinleme önerisinde bulundu: '2006 çıkışlı 'Apayrı' albümünü dinle Hande'nin, kendine gelirsin.'

Ünlü şarkıcı mesajını ise şu sözlerle bitirdi: 'Senin içindeki sevgiyi çıkarabildiğime inanç duyduğum her gün için de kendimden nefret ediyorum.'

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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